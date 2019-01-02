ترافیک محور ایلام-صالح آباد اجتناب ناپذیر است

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس راه استان ایلام در راستای روان سازی ترافیک محور ایلام - صالح آباد در روزهای تعطیل به خصوص روزهای پنج شنبه و جمعه، تمام توان پلیس راه ایلام - مهران و قرارگاه پلیس راه را در این محور به کار می گیرد.

وی تصریح کرد: نامناسب بودن محور ، عزیمت جمعیت زیادی از شهروندان شهر ایلام و حومه و سایر شهرستان های اطراف به منطقه صالح آبادبا خودروهای شخصی به واسطه شرایط جوی مناسب و وجود بارگاه امام زاده علی صالح(ع) ، تردد وسایل نقلیه باری به واسطه بازارچه مرزی مهران، ظرفیت پایین تونل راه کربلا، عدم رعایت مقررات رانندگی توسط رانندگان به خصوص عدم رعایت حق تقدم، عدم برنامه ریزی شهروندان برای عزیمت به سفر و برگشت و... باعث به وجود آمدن ترافیک در محور به خصوص در محدوده تونل می شود.

وی افزود: ایجاد ترافیک در مناطق گردشگر پذیر اجتناب ناپذیر است و روان سازی ترافیک بدون همکاری شهروندان دشوار است.

همتی زاده عنوان کرد: پس می طلبد شهروندان عزیز باید با رعایت مقررات رانندگی و صبر و حوصله، ماموران زحمت کش پلیس راه را در روان سازی ترافیک همراهی کنند.

رئیس پلیس راه ایلام عنوان کرد: در بحث برخورد با تخلفات در این روزها تا جایی که منجر به ایجاد گره ترافیکی نشود ماموران، رانندگان متخلف را اعمال قانون می کنند.

وی افزود: ولی در مواردی که متوقف کردن خودروهای متخلف جهت اعمال قانون به صورت تسلیمی باعث گره ترافیکی می شود یا رانندگان متخلف به فرمان ماموران بی توجهی می کنند به صورت دوبرگی جریمه می شوند و شهروندان این گونه می پندارند که ماموران با رانندگان متخلف برخورد نمی کنند و باعث نارضایتی آنها می شود.