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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

رونمایی از «دریابست» در جشنواره مردمی فیلم «عمار»

رونمایی از «دریابست» در جشنواره مردمی فیلم «عمار»

مستند «دریابست» به کارگردان محمود شهبازی در جشنواره مردمی فیلم «عمار» رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مستند، «دریابست» به کارگردانی محمود شهبازی که به تازگی مراحل تولید را پشت سرگذاشته است در نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» رونمایی می‌شود.

این مستند پنجشنبه ۱۳ دی‌ماه ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی سینما فلسطین به نمایش در می‌آید. همچنین نشست خبری «دریابست» با حضور کارگردان این مستند ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود.

مستند «دریابست» روایتی از زندگی صیادان استان هرمزگان و نوار ساحلی مکران (دریای عمان) با محوریت کشتی‌های چینی است.

این مستند ۶۴ دقیقه‌ای پشت پرده و دست‌های پنهان موضوع کشتی‌های چینی را برملا می کند.

کد مطلب 4502222
زهرا منصوری

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