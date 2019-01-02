وزیر بهداشت استعفای خود را تقدیم روحانی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قاضی‌زاده هاشمی اختلاف نظرهایی را با دولت درباره بودجه وزارت بهداشت دارد، گفت: وی استعفا خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرده است اما رئیس‌جمهور از آنجایی که قاضی زاده هاشمی را وزیری لایق می‌داند تاکنون مقاومت کرده و استعفای وی را نپذیرفته است.

وی افزود: ما قاضی زاده را سرمایه دولت خود می‌دانیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور به جدیت و فداکاری وزیر بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت اشاره و خاطرنشان کرد: طبیعی است اداره وزارت بهداشت و اجرای طرح تحول سلامت نیازمند بودجه قابل توجهی است.

واعظی با بیان اینکه اختلافی در مورد بودجه سلامت پیش آمده است،گفت: البته تلاش رئیس جمهور حفظ وزیر بهداشت است.

وی در رابطه با تلاش تیم دستگاه دیپلماسی در اروپا، تاکید کرد: فشار آمریکا بر اروپا بسیار زیاد است؛ SPV قول اروپاست و باید عمل کنند البته به حمایت اروپا نیاز داریم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین از مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر کرد و گفت: حضور آیت الله آملی لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند به دولت کمک کند.