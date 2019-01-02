ثبت نام بیش از سه هزار نفر در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم از دوشنبه ۱۰ دی ماه آغاز شد و با گذشت دو روز از آن بیش از سه هزار نفر ثبت نام کردند.

این آزمون در سه گروه حفظ، آموزش های الکترونیکی،و رشته های معارفی برگزار خواهد شد و آزمون بزرگسالان نیز همزمان با سایر رشته‌ها و به صورت کتبی روز نهم اسفندماه ۹۷ برگزار می‌شود.

آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم سال گذشته همزمان با هم افزایی دو دستگاه سازمان اوقاف و امورخیریه و معاونت قرآن و عترت برگزار شده بود و امسال نیز وزارت آموزش و پروش نیز در این آزمون نقش خواهد داشت.

این مسابقات در بخش بزرگسالان به صورت کتبی و شفاهی برپا خواهد شد که در رشته حفظ کل قرآن داوطلبان باید در هر دو صورت آزمون دهند.آزمون دانش‌آموزانی که در بخش‌های مختلف حفظ بالای ۱۰ جزء شرکت می‌کنند نیز در مراکزی که از سوی سازمان اوقاف اعلام می‌شود، برگزار خواهد شد.در رشته حفظ سه جزء، پنج جزء،ده جزء ۱۵جزء،۲۰ جزء، ۲۵جزء نیز آزمون بصورت کتبی در ۹اسفند ماه به صورت همزمان برگزار می شود.

همچنین آزمون شفاهی مربوط به حفظ جزء ۳۰ از روز ۱۸ اسفندماه آغاز می‌شود و آزمون شفاهی سایر بخش‌های مختلف رشته حفظ قرآن از ۱۰ جزء به بالا نیز از ۱۱ تا ۱۶ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

ثبت نام در بخش الکترونیکی که شامل سه رشته سبک زندگی، ترجمه و مفاهیم و روخوانی قرآن است، تا آخر بهمن‌ماه انجام خواهد شد، زمان آزمون این بخش نیز روزهای اول و دوم اسفندماه سال جاری خواهد بود. در آموزش های الکترونیکی نیز سه موسسه قرآن پژوهان،حامیم و موسسه نورالمجتبی(ع) مشارکت خواهند داشت.

استان خراسان رضوی و شهرستان شاهرود تا کنون پیشتاز در این ثبت نام بوده اند و موسسه قرآنی جامعه القرآن و العترت اهل البیت(ع) نیز بیشترین آمار ثبت نامی را داشته است.

گفتنی است ثبت نام آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی www.quranedu.ir انجام می‌شودو ثبت نام تا پایان دی ماه ادامه داد.