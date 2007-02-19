به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد یزدی در جمع مسولان ستاد یادواره شهدای روحانی تاکید کرد: باید یاد و خاطره شهیدان را زنده نگه داریم.

وی افزود: روحانیت در مقایسه با دیگر اقشار جامعه بیشترین آمار شهدا را به خود اختصاص داده است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: امروز دشمنان می خواهند با برنامه های خود اهداف انقلاب را تغییر دهند و به مردم القا کنند که روحانیت هیچ نقشی در پیروزی و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی نداشته است و به همین جهت ما سعی داریم با سند و مدرک اثبات کنیم که روحانیت بیشترین نقش را داشته اند و حتی در صحنه جنگ بیشترین حضور مریوط به این قشر بوده است.



وی تاکید کرد: روحانیت حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای مقدمه انقلاب و به ثمره رساندن آن تلاش های فراوانی داشت و امروز نیز همیشه در صحنه های انقلاب حضور فعال و مستمری را دارد.

آیت الله یزدی به وظایف روحانیت در عصر غیبت اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: روحانیت در عصر غیبت وظیفه حفظ احکام و مدارک دینی و مبارزه با بدعت ها و تحریف ها را دارد.

وی افزود: یکی دیگر از وظایف روحانیت ، حفظ نظام اسلامی، اجرای حکومت و احکام اسلامی است.