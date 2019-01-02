فراخوان جشنواره «مریم میرزاخانی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ فراخوان دومین جشنواره ملی زن و علم (بزرگداشت زنده یاد مریم میرزاخانی) از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام شد.

این رویداد ملی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال علمی، فرهنگی و اجتماعی، توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و سایر نهادهای ذی‌ربط در اسفندماه سال جاری در محل دانشگاه تهران برگزار می شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره؛ این رویداد تنها در یک بخش رقابتی برگزار می شود. در این بخش مستندات دریافتی مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت. بانوان داوطلب در سه رده سنی زیر ۴۰ سال، ۴۰ تا ۶۵ سال و بالای ۶۵ سال می‌توانند در جشنواره شرکت نمایند. از برگزیدگان در آیین پایانی جشنواره تقدیر می شود.

زمان دریافت مستندات از طریق سامانه جشنواره حداکثر تا تاریخ ۸ بهمن ماه و داوری و اعلام برگزیدگان تاریخ ۳۰ بهمن ماه خواهد بود. همچنین اختتامیه جشنواره در اسفندماه ۱۳۹۷ خواهد بود.

محورهای رقابتی جشنواره به قرار زیر است:

الف- شاخص های علمی:

با تأکید بر شاخص هایی از قبیل دریافت جوایز ملی و بین المللی، ابداعات و اختراعات، طرح های علمی برجسته، کتاب، مقالات، تعاملات علمی بین المللی و...

ب- شاخص های فرهنگی و اجتماعی:

نقش آفرینی زنان در موضوعاتی از قبیل فعالیت های شاخص در زمینه کارآفرینی، فعالیت های برجسته اجتماعی، فعالیت های برجسته و داوطلبانه فرهنگی، فعالیت های خیریه، محرومیت زدایی از مناطق محروم، قرآن پژوهی، ایثار و فداکاری، محیط زیست، فعالیت در زمینه گسترش تمدن ایرانی اسلامی، گسترش زبان فارسی در زمینه تخصصی و...