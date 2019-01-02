طرح بیمه اختیاری تا رسیدن به شرایط بازنشستگی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نورمحمدی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: افراد غیرشاغل، کسانی که ارتباط بیمه ای آنان قطع شده و خویش فرمایان می توانند با پرداخت ماهانه ۲۷ درصد از حقوق خود از بیمه برخوردار شوند.

وی بیان داشت: مشمولین می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی و ارائه مدارک و انعقاد قرارداد، به عنوان خویش فرما بیمه خود را ادامه دهند.

نورمحمدی تصریح کرد: در این نوع بیمه فرد می تواند با داشتن یک ماه سابقه بیمه پردازی و حداکثر ۵۰ سال سن مشمول بیمه تامین اجتماعی شود.

وی افزود: همچنین متقاضیانی که سنشان بالاتر از ۵۰ سال است نیز می توانند با در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی، از این نوع بیمه استفاده کنند.

نورمحمدی اظهار داشت: مثلا چنانچه فردی ۵۵ سال داشته باشد، در صورتی می تواند تحت عنوان بیمه اختیاری تحت پوشش قرار گیرد که حداقل پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد این سازمان داشته باشد و کسانی که ۱۰ سال و یا بیشتر سابقه بیمه ای داشته باشند نیز بدون شرط سنی می توانند تحت عنوان بیمه اختیاری مشمول حمایتهای تامین اجتماعی قرار گیرند.

وی افزود: متقاضیان در زمان بیمه پردازی می توانند همراه با افراد تحت تکفل خود با داشتن دفترچه از خدمات درمانی تامین اجتماعی به طور رایگان و بدون کسر فرانشیز بهره مند شوند.