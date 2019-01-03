ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر درباره فیلم های کوتاه معرفی شده به این دوره از جشنواره که تعدادی از آنها زمانی بالای ۱۵ دقیقه دارند و مشمول شرط فراخوان نیستند به خبرنگار مهر گفت: با شروطی که در فراخوان سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر آمده است تنها ۴ فیلم امسال شرایط حضور را داشتند و این موضوعی بود که دوستان ما در انجمن سینمای جوانان ایران و انجمن فیلم کوتاه نیز در مذاکراتشان با دبیرخانه فجر بدان اشاره داشتند.

وی افزود: این دوستان از ما می خواستند که شرایط را به گونه ای قرار دهیم که فیلم های زیر ۱۷ دقیقه امکان حضور در رقابت فجر را داشته باشند ولی پاسخ ما این بود که امکان تغییر فراخوان وجود ندارد.

دبیر سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر تاکید کرد: درنهایت انجمن فیلم کوتاه ایران در فهرستی ۷ فیلم را به ما معرفی کرد ولی شرط ما و آنها این شد که فیلمسازانی که فیلم شان بالای ۱۵ دقیقه است و فیلم شان در این فهرست حضور دارد، حتما نسخه ۱۵ دقیقه ای را به ما تحویل دهند تا امکان حضور در رقابت را داشته باشد.

داروغه زاده در پایان تاکید کرد: اگر این فیلمسازان نسخه ۱۵ یا زیر ۱۵ دقیقه ای را به دبیرخانه نرسانند، فیلم شان از رقابت حذف خواهد شد.

اسامی هفت فیلم راه یافته به بخش فیلم کوتاه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر به این شرح است:

«اس»(s) حامد اصلانی

«بچه خور» محمد کارت

«تشریح» سیاوش شهابی

«تو هنوز اینجایی» کتایون پرمر و محمد روحبخش

«دریای تلخ» فاطمه احمدی

«رورانس» سوگل رضوانی

«گسل» سهیل امیر شریفی

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن همزمان با گرامیداشت چهلمین سال انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.