به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر، از میان فیلمهای کوتاهی که در بخش بهترین فیلم جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشن مستقل فیلمهای کوتاه خانه سینما نامزد بوده و به نمایش درنیامدهاند و همچین در دورههای قبل متقاضی نبودهاند، هفت فیلم دارای شرایط حضور در بخش فیلم کوتاه این دوره بودهاند که از سوی انجمن سینمای جوانان و انجمن فیلم کوتاه ایران به جشنواره معرفی شدند.
اسامی هفت فیلم راه یافته به بخش فیلم کوتاه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر به این شرح است:
«اس»(s) حامد اصلانی
«بچه خور» محمد کارت
«تشریح» سیاوش شهابی
«تو هنوز اینجایی» کتایون پرمر و محمد روحبخش
«دریای تلخ» فاطمه احمدی
«رورانس» سوگل رضوانی
«گسل» سهیل امیر شریفی
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن همزمان با گرامیداشت چهلمین سال انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
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