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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱

معرفی فیلم‌های کوتاه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر

معرفی فیلم‌های کوتاه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر

اسامی هفت فیلم کوتاه راه یافته به سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر، از میان فیلم‌های کوتاهی که در بخش بهترین فیلم جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشن مستقل فیلم‌های کوتاه خانه سینما نامزد بوده و به نمایش درنیامده‌اند و همچین در دوره‌های قبل متقاضی نبوده‌اند، هفت فیلم دارای شرایط حضور در بخش فیلم کوتاه این دوره بوده‌اند که از سوی انجمن سینمای جوانان و انجمن فیلم کوتاه ایران به جشنواره معرفی شدند.

اسامی هفت فیلم راه یافته به بخش فیلم کوتاه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر به این شرح است:

«اس»(s)  حامد اصلانی

«بچه خور» محمد کارت

«تشریح» سیاوش شهابی

«تو هنوز اینجایی» کتایون پرمر و محمد روحبخش

«دریای تلخ» فاطمه احمدی

«رورانس» سوگل رضوانی

«گسل» سهیل امیر شریفی

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن همزمان با گرامیداشت چهلمین سال انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4503061
فریبرز دارایی

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