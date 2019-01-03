به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر، از میان فیلم‌های کوتاهی که در بخش بهترین فیلم جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشن مستقل فیلم‌های کوتاه خانه سینما نامزد بوده و به نمایش درنیامده‌اند و همچین در دوره‌های قبل متقاضی نبوده‌اند، هفت فیلم دارای شرایط حضور در بخش فیلم کوتاه این دوره بوده‌اند که از سوی انجمن سینمای جوانان و انجمن فیلم کوتاه ایران به جشنواره معرفی شدند.

اسامی هفت فیلم راه یافته به بخش فیلم کوتاه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر به این شرح است:

«اس»(s) حامد اصلانی

«بچه خور» محمد کارت

«تشریح» سیاوش شهابی

«تو هنوز اینجایی» کتایون پرمر و محمد روحبخش

«دریای تلخ» فاطمه احمدی

«رورانس» سوگل رضوانی

«گسل» سهیل امیر شریفی

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن همزمان با گرامیداشت چهلمین سال انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.