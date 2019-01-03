تمام محورهای مواصلاتی یزد باز است/راهداران در حالت آماده باش

علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز عصر محور یزد - کرمان به دلیل وزش باد شدید و طوفان با کاهش دید و انسداد موقت محور مواجه بود که با مساعد شدن هوا و تلاش راهداران، محور بازگشایی شد.

وی عنوان کرد: محور هرات - مروست نیز به علت باد شدید و گرد و غبار و کاهش دید دچار انسداد موقت شد اما بعد از حدود دو ساعت مجددا بازگشایی شد.

علیخانی خاطرنشان کرد: امروز همچنین در محورهای یزد - مهریز، اردکان - میبد و گردنه سعیدآباد بارشهای پراکنده رخ داد که این بارشها هم اکنون نیز ادامه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد ادامه داد: در محور تفت - مهریز نیز بارشها شدیدتر است اما خوشبختانه در هیچ یک از محورها مورد خاصی وجود ندارد و به همت راهداران و نیروهای پلیس راه، همه محورها باز است.

وی بیان کرد: در حال حاضر همه محورهای مواصلاتی استان باز است و هیچ مشکلی در عبور و مرور خودروها وجود ندارد.

علیخانی اظهار داشت: چند مورد خروج خودروها از محور به دلیل کاهش دید گزارش شده اما خوشبختانه تصادفی رخ نداده است.

وی عنوان کرد: راهداران در تمام محورها به ویژه گردنه ها و جاده های صعب العبور و نقاط حادثه خیز مستقر هستند و در حالت آماده باش بسر می برند.