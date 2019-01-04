جهان امروز و فردا نیازمند پیروی از سلوک زیبای مسیح(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی، در نامه‌ای به پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، میلاد حضرت عیسی علیه السلام را تبریک گفت که متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت عالیجناب پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان

با اهداء سلام و احترام

مبارکباد میلاد مسعود و فرخنده حضرت عیسی بن مریم علیهما السلام بر شما و مسیحیان و مسلمانان جهان و همه منتظران عدالت و رحمت.

پیام‌آوران آسمانی، قافله انسان‌ها را به عهد و پیمان با آفریننده مهربان خوانده‌اند، نوید به ملکوت خدا داده‌اند. پناه‌گاه ضعیفان و ماتمیان بوده‌اند، دردها را شفا داده‌اند و رنج‌ها را تسکین بخشیده‌اند. تاریکی‌ها را از زندگی پیروان راستینشان زدوده‌اند. سخنانشان زنده کننده دلها بوده است. سیرتشان چراغ راه برای زندگی پاک و درخور انسان خداپرست بوده است.

عیسای مسیح در زمره این پیام‌آوران آسمانی یکی از برترین‌هاست. همانند مادرش مریم، عالمیان را به وجود او بشارت داده اند؛ "یا مَریمُ إنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنهُ اسمُهُ المَسیحُ عِیسَی ابنُ مَریمَ وَجیِهاً فِی الدُّنیا وَ الآخِرَةِ و مِنَ المُقَرَّبینَ" (قرآن ۳:۴۵)؛ اوست که کلمه‌ای از جانب پروردگار است؛ اوست که در دنیا و آخرت آبرومند است و اوست که از مقربین درگاه خداوند است. او در دوران رسالت کوتاه و در عین حال پربرکت خویش آرام و قرار نیافت. صبح و شام از قریه‌ای به قریه دیگر سفر کرد و پیام الهی را ابلاغ فرمود. غذای ساده خورد، لباس ساده پوشید، در میان رنج‌دیدگان به سر بردو با تهیدستان نشست و آلام و رنجها را از تن و جان آنان زدود. خود را به حاکمان ستمگر نزدیک نکرد و از آنان بیزاری جست. بر سر ریاکاران و تظاهرکنندگان به دیندارین فریاد کشید. انسان‌های صادق را که آماده فداکاری در راه حق بودند به دنباله‌روی خود فراخواند. شریعت موسی را تصدیق و تسهیل کرد و پیروانش را به فهم درست و عمل به آن راهنمایی کرد. محبت به خدا محبت به بندگان خدا را جانمایه تعالیم همه انبیاء دانست و انسان را متهم به آلودگی نکرد.

سلام بر او روزی که به این جهان پا نهاد، روزی که از میان انسان‌ها رفت و روزی که دوباره می‌آید. (قرآن ۱۹:۳۳)

شیفتگان او در برابر امپراطوران سر تعظیم فرود نیاوردند و یاوران مظلومان شدند و به زودی در پهنه جهان آن روز لبیک اجابت شنیدند.

... و چه اندازه جهان امروز و فردا نیازمند پیروی از سلوک زیبای اوست تا بار دیگر صحنه گیتی پر از عطر مسرت‌بخش پیام‌های آسمانی پیام‌آوران خدای مهربان شود و زمینه‌ای برای دیدار دوباره او گردد. آمین

در پایان بار دیگر مدیریت حوزه‌های علمیه ایران ایام میلاد مبارک حضرت مسیح بن مریم علیهما السلام را به تمام مسیحیان جهان و به ویژه جنابعالی تبریک و تهنیت می‌گوید.