به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که تعداد آمریکایی‌هایی که تمایل به خروج از این کشور دارند، نسبت به گذشته افزایش یافته است.

براساس نتایج این نظرسنجی که توسط موسسه گالوپ تهیه شده، در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲۶ درصد از شهروندان آمریکایی ترجیح داده‌اند با مهاجرت از این کشور، محل زندگی خود را به کشور دیگری از جمله همسایه شمالی آمریکا تغییر دهند.

پیش از این در سال ۲۰۱۶ و حتی در سال ۲۰۱۷، تعداد آمریکایی‌های متمایل به مهاجرت دائمی از این کشور ۱۶درصد اعلام شده بود و نتایج سال ۲۰۱۸ حاکی از رشد قابل توجه شهروندان آمریکایی است که برای همیشه ترجیح می‌دهند که از آمریکا مهاجرت کنند.

گفته شده در این نظرسنجی، زنان زیر ۳۰ سال بیشترین تمایل را نسبت به ترک آمریکا از خود نشان داده‌اند.

در این نظرسنجی همچنین ۲۲ درصد از کسانی که با سیاست‌های ترامپ طی دو سال ریاست جمهوری او مخالف بوده‌اند، نسبت به مهاجرت از آمریکا ابراز تمایل کرده‌اند.