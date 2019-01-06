وعده «همتی» برای اتمام نوسانات بازار ارز/ ذخایر کافی داریم

احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جلسه امروز فراکسیون نمایندگان ولایی پرداخت و با بیان اینکه در جلسه امروز همتی رئیس کل بانک مرکزی حضور یافت، گفت:در ابتدای جلسه نمایندگان سوالات خود از رئیس کل بانک مرکزی را مطرح کردند و همتی به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

وی افزود: پس از آن رئیس کل بانک مرکزی تدابیر دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز و ادامه روند کاهش نرخ ارز را تشریح کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تامین شده است و نگرانی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۷ و ۹۸ وجود ندارد.

وی ادامه داد: همتی معتقد بود بانک مرکزی از ذخایر کافی ارز برخوردار است لذا کنترل بازار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و در آینده نزدیک شاهد نوسانات بازار ارز نخواهیم بود.