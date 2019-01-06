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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۸

روایت علیرضا بیگی از جلسه فراکسیون ولایی؛

وعده «همتی» برای اتمام نوسانات بازار ارز/ ذخایر کافی داریم

وعده «همتی» برای اتمام نوسانات بازار ارز/ ذخایر کافی داریم

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه امروز فراکسیون، از اتمام نوسانات بازار ارز در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جلسه امروز فراکسیون نمایندگان ولایی پرداخت و با بیان اینکه در جلسه امروز همتی رئیس کل بانک مرکزی حضور یافت، گفت:در ابتدای جلسه نمایندگان سوالات خود از رئیس کل بانک مرکزی را مطرح کردند و  همتی به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

وی افزود: پس از آن رئیس کل بانک مرکزی تدابیر دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز و ادامه روند کاهش نرخ ارز را تشریح کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تامین شده است و نگرانی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۷ و ۹۸ وجود ندارد.

وی ادامه داد: همتی معتقد بود بانک مرکزی از ذخایر کافی ارز برخوردار است لذا کنترل بازار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و در آینده نزدیک شاهد نوسانات بازار ارز نخواهیم بود.

کد مطلب 4504976

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
      5 0
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      همه کارگاهها را بسته اند و واردات را به صفر رساند ه اند
    • علی IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
      1 0
      پاسخ
      شما تورم را کنترل کن بقیه چیزها خودش درست میشه.
    • a.k IR ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      لبنیات از جمله شیر پاکتی از 25000 ریال 30000 ریال و بعد از مدتی 29000 ریال شد. این است کنترل تورم؟! دستتان درد نکند! مرغ هم تقریبا به به 150000ریال رسیده. متشکریم با این کنترل نرخ‌ها
    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      عه آقای همتی چطور بعد از حراج سکه و ارز بانک مرکزی توسط اقای سیف دوبار ه به خزانه برگشت نکند سیاه بازی برای گران کردن زندگی مردم بود ؟

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