به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم که در مجتمع فرهنگی و آموزشی امامزاده سید علی(ع) قم برگزار شد، اظهار داشت: در مدیریت جدید سازمان اوقاف و امورخیریه فصل جدیدی در فعالیت‌های آن گشوده شده است.

وی افزود: توقع ما از حوزه علمیه این است که در مبانی فکری و نظریه‌ای و مسائل مستحدثه‌ای که در جامعه به وجود آمده پیرامون وقف به ما کمک نمایند تا بتوانیم راهکار مناسبی را در این زمنیه به دست آوریم.

رئیس هیئت فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: امروزه پیرامون مباحث پولی، ارزی، مسائل محوری و دانش بنیان و شبکه‌های اجتماعی و مسائل مورد نیاز جامعه به ویژه در خصوص مسائل وقف سئوالاتی مطرح است که حوزه باید به پاسخ آنها توجه جدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه حوزه علمیه در بسیاری از موارد پیشتاز بوده است، گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه دست نیاز خود را به سوی حوزه‌ها، فقها و مراجع تقلید بلند می‌کند تا با حمایت آنها بتواند گام‌های مؤثری بردارد.

حجت الاسلام روحانی نژاد با بیان اینکه در مدیریت جدید سازمان اوقاف توجه ویژه‌ای به نقش وقف در مسائل اجتماعی و فرهنگی شده است، ابراز داشت: اگر بتوانیم به یاری حاکمیت‌ها و دولت‌ها در تحقق منویات واقفین با نگاه نوین و رعایت وجهه شرعی و وقف مشارکت کنیم بسیاری از دغدغه‌های امروز شهر نشینی را برطرف کرده‌ایم.

وی بیان کرد: رئیس سازمان اوقاف مصمم است حداکثر بهره‌وری را از دانش کنونی و فناوری‌های موجود در این عرصه بنماید تا تحول چشمگیری را در تحقق مأموریت‌های این سازمان ایجاد کند.

بحث امور خیریه در کشور سامان مناسبی ندارد

رئیس هیئت فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: بحث امور خیریه در کشور سامان مناسبی ندارد و تا کنون آنچه پرداخته شده در خصوص بحث وقف‌ها بوده است و به امور خیریه توجه جدی نشده است و ما در مدیریت جدید مصمم هستیم به امور خیریه ورود کنیم.

وی گفت: حقیقت این است که حوزه وقف در کشور همواره با دعوت بزرگان دینی توسعه پیداکرده و همچنان نیز انتظار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از حوزه‌های علمیه عمل و توصیه به افراد متمول برای توسعه فرهنگ وقف در سطح جامعه است.

حجت الاسلام روحانی‌نژاد بیان کرد: اگر حوزه وقف در کشور به‌صورت مناسبی توسعه پیدا کند بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود در کشور از بین می‌رود.

وی افزود: از مدیریت حجت الاسلام حسینی مقدم در قم رضایت کامل داریم و بنا به درخواست خودشان برای انتقال به تهران این درخواست مورد قبول قرار گرفت و با کارنامه درخشانی که از خود به جا گذاشتند در پست‌های دیگر از ایشان استفاده خواهیم کرد و پس از مشورت و بررسی‌های لازم حجت الاسلام اسکندری به عنوان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم انتخاب شد.

رئیس هیئت فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه با انتصاب حجت الاسلام اسکندری تحول چشمگیری در اداره کل اوقاف قم ایجاد خواهد شد، گفت: توقع ما این است تا مدیران و دستگاه‌های استان وی را در انجام خدمت یاری و همراهی کنند.