دولت، بازار گاز ایران را به رقبا واگذار کرد/جزئیات توقف قراردادها

هدایت‌الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قراردادهای گازی در دولت یازدهم و دوازدهم، گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ قرارداد گازی منعقد نکردند؛ قراردادهایی که وجود داشت و در دولت‌های قبلی مذاکره شده بود نیز متوقف شد و ادامه نیافت و توقف این قراردادها موجب خسارت جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با اشاره به قرارداد خط لوله صلح، گفت: قرارداد خط لوله صلح با دولت‌های قبلی منعقد شد و حتی تا نقطه صفر مرزی لوله‌گذاری‌ها انجام شده بود اما این فرصت را دولت‌های یازدهم و دوازدهم از دست داد و قرارداد را متوقف کرد که موجب ضرر اساسی برای کشور شد و تا صدها سال جبران نمی‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد نسبت به از دست رفتن بازار گاز ایران، اظهار داشت: در قرارداد خط لوله صلح، ترکمنستان جایگزین ایران شد؛ ترکمنستان از طریق افغانستان، گاز را به پاکستان و هند انتقال داد و پروژه «تاپه» اجرا شد.

خادمی با بیان اینکه در این قرارداد ما بزرگترین پروژه منطقه را از دست دادیم، گفت: قرارداد «کرسنت» موجب شد اکثر قراردادها و مذاکرات ایران متوقف شود. دولت یازدهم قول داده بود مشکل پرونده کرسنت را حل کند اما مشکل این پرونده را حل نکرد و قصد دارد آن را به گردن دولت‌های آینده بیندازد در حالی که مدیران فعلی وزارت نفت، متخلفان اصلی قرارداد کرسنت بودند.

وی با بیان اینکه وزارت نفت، گزارشی در خصوص این پرونده ارائه نمی‌دهد و پنهان‌کاری شدیدی در مورد این پرونده وجود دارد، گفت: قرارداد «کرسنت» موجب شد که قرارداد گازی با عمان نیز جلو نرود و متوقف شود ضمن آنکه دولت نیز اراده‌ای برای این قرار داد نداشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: حفاری و انتقال گاز در میدان گازی «فرزادB» توسط هندی‌ها در حال اجرا بود اما این قرارداد نیز در دولت یازدهم متوقف شد.

خادمی اظهار داشت: قبل از دولت یازدهم، ایران با ترکمنستان قرارداد گازی داشت که گاز را می‌گرفت یا استفاده می‌کرد یا با رقم بیشتری می‌فروخت، اما این قرارداد نیز متوقف شد.

وی با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بازار گاز رقبای ایران پررونق شد، یادآور شد: امروز ترکمنستان از طریق ایران، گاز به آذربایجان انتقال می‌دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای با بیان اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم موجب شدند ایران تمام بازار گاز منطقه را از دست بدهد، افزود: درحالی‌که چین برای انتقال گاز از ترکمنستان به این کشور ۵۰۰۰ کیلومتر لوله کشید اما ما فرصت بازار گازی منطقه را از دست دادیم.

خادمی گفت: تنها یک قرارداد با ترکیه داشتیم که هنوز ادامه دارد، این قرارداد هم دو سال پیش مشکل پیدا کرد و به مدت یک سال ترکیه هیچ پرداختی به ایران نداشت؛ سیاست گازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از دست دادن بازار منطقه و ایجاد بازار برای کشورهای رقیب بود.

وی گفت: در این خصوص بنده سؤالی را از وزیر نفت مطرح کرده‌ام که به زودی در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

به گزارش مهر، روز گذشته ۷۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حسن روحانی رئیس قوه مجریه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای مقابله با تحریم ها راه حل های روشنی وجود دارد، ضربات و خسارات مدیریتی زنگنه بر صنعت نفت و گاز کشور را برشمردند و تاکید کردند: وزیر نفت، همه روزنه‌های موجود جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است از این رو سریعا برای اصلاح مدیریت وزارت نفت اقدام کنید.