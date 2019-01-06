ترمیم سفارتخانه های ۲ کشور اروپایی در سوریه به منظور بازگشایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از تحرکاتی که برای بازگشایی سفارتخانه های کشورهای خارجی در این کشور جریان دارد، پرده برداشتند.

بر اساس این گزارش؛ در حال حاضر انگلیسی ها تحرکاتی برای بازگشایی سفارت خود در سوریه انجام داده اند که از جمله آن ترمیم ساختمان سفارت به منظور بازگشایی آن در زمانی که هنوز مشخص نشده، هستند.

ایتالیایی ها نیز در راستای بازسازی ساختمان سفارت به منظور بازگشایی و از سرگیری سفارت خود تلاش می کنند.

شایان ذکر است که قبلا اخباری در خصوص عملیات بازسازی ساختمان سفارت انگلیس در دمشق منتشر شده بود.

بر اساس این گزارش، سفیر انگلیس قصد دارد به سوریه بازگشته و مأموریت دیپلماتیک خود را از سر بگیرد به همین دلیل ساختمان سفارت انگلیس در دمشق در حال بازسازی است.

پیش از این نیز، پیتر فورد سفیر پیشین انگلیس در سوریه ضمن اعلام اینکه آمریکا قدرت کافی برای جلوگیری از بازگشت روابط عربی و اروپایی با سوریه را ندارد، افزود کشورهای اروپایی روابط خود با دمشق را بدون پیش‌شرط از سر می‌گیرند.

وئام وهاب رئیس حزب توحید عربی هم قبلا گفته بود: همه سفارتخانه ها به سوریه بازخواهند گشت.

کویت هم اعلام کرده بود که پس از هفت سال مجددا سفارت خود را در دمشق راه اندازی خواهد کرد.

امارات متحده عربی نیز روز پنجشنبه( ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸) سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد.

وزارت خارجه بحرین نیز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۸ با صدور بیانیه‌ای، ازسرگیری فعالیت‌های سفارتخانه این کشور در سوریه را مورد تایید قرار داد.