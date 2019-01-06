تصویب کلیات بودجه در کمیسیون انرژی/ انتقاد از بودجه شرکتهای دولتی

هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون انرژی گفت: در جلسه امروز کمیسیون کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ به تصویب رسید.

نماینده مردم ایذه در مجلس ادامه داد: اعضای کمیسیون انتقادات زیادی نسبت به بودجه شرکت های دولتی و عدم بررسی آن ها در مجلس داشتند زیرا بیشترین سهم درآمدهای بودجه مربوط به این شرکت ها است.

عضو کمیسیون انرژی از پیشنهاد اعضای کمیسیون مبنی بر حذف در آمدهای نفتی از بودجه ۹۸ خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون معتقد بودند باید درآمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز شود.

وی ادامه داد: نگرانی اعضای کمیسیون این بود که در صورت اجرای این طرح دولت به دنبال دور زدن تحریم ها برای فروش نفت نخواهد رفت.