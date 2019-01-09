جشن های انقلاب با تنوع و برنامه های ابتکاری برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، صفر فضلی در جلسه شورای اطلاع رسانی استان که روز چهارشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: امسال در شرایطی جشن های انقلاب را برگزار می کنیم که دشمنان همه تلاش خود را بکار بستند تا این ایام به تاخلی برگزار شود.

وی بیان کرد: تحریم ها و فشارهای اقتصادی دشمن در این ایام بیشتر شده تا مردم را نسبت به انقلاب بدبین و نا امید کنند اما مردم آگاه و انقلابی کشور با شکوه بیشتری این جشنها را برگزار خواهند کرد تا دشمن نا امید شود.

فضلی یادآورشد: در این ایام نباید فقط به گزارش های عملکردی بسنده کرد زیرا این کارها جوابگوی نیازها نیست و باید با پیش بینی برنامه های متنوع و ابتکاری تاثیرگذاری فعالیتها را بیشتر کنیم.

مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری قزوین یادآورشد: با شناسایی و ارزیابی معیارها و شاخص های مختلف لازم است به بهترین نحو برای برگزاری جشن چهل سالگی انقلاب با شیوه های بهتری اقدام شود.

وی بیان کرد: با تبیین شعار «افتخار به گذشته و امید به آینده» توسط شورای اطلاع رسانی استان باید به گونه ای عمل کنیم تا مردم در جشن چهل سالگی انقلاب بتوانند مطالبات و خواسته های خود را با مسئولان مطرح کنند.

فضلی یادآورشد: مشارکت مردم در جشنهای انقلاب ضروری است و لازم است در برنامه ها بخشی از کارها را به خود مردم بسپاریم تا به صورت خودجوش با سلیقه خود این جشنها را به صورت مردمی برگزار کنند.

وی اظهارداشت: چهل سالگی در نظام و مکتب اسلام زمان بلوغ است و بسیاری از دشمنان تلاش می کنند شیرینی این دستاورد را تلخ کنند لذا باید با زبان متفاوت در خصوص دستاوردهای انقلاب با جوانان صحبت کرد تا آنها در جریان اقدامات انجام شده قرار گیرند.

فضلی گفت: با جمع بندی شاخص ها لازم است میزان توسعه یافتگی جامعه را با جوانان در میان بگذاریم و از ظرفیت و توانمندی آنها برای دست یابی بیشتر به توسعه مطلوب در جامعه استفاده کنیم.