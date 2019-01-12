  1. سیاست
  2. رهبری
۲۲ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۹

رهبر انقلاب در پیام به نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا:

در جهادِ بی‌نیاز کردن کامل کشور از بیگانگان پیشگام باشید

در جهادِ بی‌نیاز کردن کامل کشور از بیگانگان پیشگام باشید

رهبر معظم انقلاب در پیامی به نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، فرمودند: پیوستن دانشجویان ایرانی در جهان به حرکت پیشرفت و بی‌نیاز کردن کشور از بیگانگان جهاد فی سبیل الله است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی به پنجاه و سومین نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، تأکید کردند: پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و بی‌نیاز کردن کشور از بیگانگان، جهاد فی سبیل الله است.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز حجت‌الاسلام جواد اژه‌ای آن را در مرکز اسلامی هامبورگ قرائت کرد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جوانان عزیز
همه میدانیم که شما دانشجویان در شمار برترین امیدهای آینده‌ی کشورید. آنچه همه باید بدانند این است که به توفیق الهی هم اکنون خیل عظیمی از دانشجویان دیروز، در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند و لذت خدمت به پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را با همه‌ی وجود حس میکنند. دانشجویان امروز ما -در هر نقطه‌ی جهان- این فرصت را خواهند داشت که به این مجموعه‌های مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور را از بیگانگان کاملاً بی‌نیاز کنند. این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد، جهاد فی سبیل الله است. شما جوانان انجمن‌های اسلامی میتوانید پیش‌گامان و راهبران این جهاد باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ دی ۱۳۹۷

کد مطلب 4510558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها