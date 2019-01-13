توسعه دریامحور در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم کریم مستری صبح یکشنبه در آیین اختتامیه دوره سوم آموزشی دانشجویان بورسیه کشتیرانی جمهوری اسلامی اظهار داشت: بیش از ۳۰ درصد مرزهای کشور را مرز دریایی تشکیل می دهد و توسعه دریا محور باید در اولویت و فرصت کلان توسعه کشور باشد.

وی افزود: همچنین برای دستیابی به توسعه دریامحور نیز توسعه نیروی انسانی و آموزش و توسعه فناوری قرار دارد و دانشگاه علوم دریایی نوشهر با توانمندی های خود نقش بی بدیل در توسعه دریایی داشته است.

امیر مستری ادامه داد: حدود ۱۷۰ کشتی تجاری در ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقش مهم در حمل و نقل دریایی در منطقه فعالیت دارد و طی سه سال اخیر روند تعاملی دانشگاه علوم دریایی نوشهر با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی روند پرسرعت بوده است.

وی افزود: وجود فهم مشترک در دو نهاد آینده ای روشن و سراسر امیدبخش را ترسیم خواهد کرد.

مراسم اختتامیه دوره سوم آموزشی دانشجویان بورسیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه با حضور مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در دانشگاه دریایی نوشهر آغاز شد.

ارائه گزارش عملکرد دوره سوم آموزش دانشجویان کشتیرانی، اهدای جوایز و تقدیر از فرمانده، استاد و دانشجویان منتخب انضباطی و علمی نمونه بورسیه و بازدید از ساختمان و مرکز CBT از جمله برنامه های مراسم اختتامیه است.