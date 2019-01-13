اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن ۲۰ درصد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دانش هسته ای را مهار کرده ایم، گفت:در دانش و صنعت هسته ای آن قدر پیشرفت کرده ایم که به جای مهندسی معکوس و استفاده از طراحی دیگران، خودمان می توانیم سوخت جدید طراحی کنیم که این دستاوردی بزرگ برای کشور است.

وی گفت: راکتور هسته ای تهران تاکنون با سوخت قدیم کار می کرد اما سوخت مدرن، بهره وری راکتور را افزایش می دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن ۲۰ درصد آغاز شده است و در آستانه آن قرار داریم،اظهارداشت: محصولی که با سوخت ۲۰ درصد قبلی متفاوت است و در هر راکتوری مانند راکتور تهران ساخته شود، می توانیم سوختش را تأمین کنیم.

صالحی، تامین سوخت و ساخت اتاق کنترل را از گلوگاه های اصلی راکتور برشمرد و گفت: اکنون طراحی راکتور برای متخصصان کشورمان، کاری بسیار ممکن شده است.

وی گفت:از دیگر دستاوردهای بزرگ هسته ای ما این است که علاوه بر تجهیزاتی که می سازیم، دانش صنعت هسته ای را مهار کردیم و توانستیم مستندسازی کنیم به نحوی که فرمول های علمی را به صورت نرم افزاری درآورده ایم و پس از راستی آزمایی، از آن برای طراحی استفاده می کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی از توانمندی دانشمندان هسته ای کشورمان در تولید ماده اولیه FDG یعنی داروی مورد استفاده در تجهیزات «پت» خبر داد و افزود: ماده اولیه FDG، اکسیژن ۱۸ است که توانسته ایم این اکسیژن را با خلوص ۹۵ درصد در اراک تولید کنیم.

صالحی گفت: اگر مرحله هیدرولیز به پایان برسد می توانیم بگوییم در این زمینه خودکفا شده ایم و دیگر نیازی به واردات اکسیژن ۱۸ به نرخ هر کیلو ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توان تولید ما در این زمینه آن قدر افزایش یافته است که می توانیم بخشی از تولیداتمان را صادر کنیم که ارز آوری نسبتاً خوبی برای کشور دارد.