آزمون زبان انگلیسی «تولیمو» ۲۷ دی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صد و سی و چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo:E-A۲۰۱۹) صبح روز پنجشنبه ۲۷ دی ۹۷ در شهر تهران به صورت Paper و iBT برگزار خواهد شد.

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۲۵ دی ۹۷ بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار می‌گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام‌ خانوادگی، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید، علاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه کند. آدرس محل برگزاری آزمون باتوجه به نحوه برگزاری paper یا IBT بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج شده است.

چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده کردند می‌توانند در روز چهارشنبه ۲۶ دی ۹۷ صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کنند.

داوطلبانی که شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام خود را فراموش کرده‌اند، برای دریافت شماره پرونده با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخگویی اقدام کنند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه نکنند.

آدرس باجه رفع نقص کارت: دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره: تهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، کوچه شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره.

واحد اطلاعات و پاسخگویی سازمان سنجش به سوالات در این باره از ۲۳ تا ۲۶ دی ۹۷ همه روزه به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگویی به سوالات داوطلبان است. داوطلبان می توانند سوالات خود را در بخش پاسخگویی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org و یا با شماره تلفن ۴۲۱۶۳- ۰۲۱ مطرح کنند.