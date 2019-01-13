طرح های عمران شهری بدون آسیب زدن به محیط زیست اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه عمران شهری روز یکشنبه با حضور استاندار، شهردار، مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در استانداری تشکیل شد.

عبدالمحمد زاهدی در این جلسه گفت: اجرای طرح های عمرانی در داخل شهر مهم است اما باید حفظ محیط زیست و باغستان ها در اولویت طرح های کارشناسان قرار گیرد.

وی بیان کرد: رفع نقاط حادثه خیز در داخل شهر ضروری است اما شاید نتوانیم بسرعت همه این نقاط را اصلاح کنیم اما برای کاهش خسارت و سوانح باید طرح های دیگری را جایگزین کنیم.

استاندار قزوین یادآورشد: در مسیر کمربندی نسیم شمال که عرض کمی دارد باید ورودی و خروجی اصلاح شود و بخشی نیز با نصب علائم و دوربین برای تردد مردم ایمن شود.

زاهدی گفت: ایمن سازی مسیر نسیم شمال با همکاری شهرداری و راه و شهرسازی بسرعت انجام شود و برای ادامه کار هم طرح مناسبی ارائه شود.

استاندار قزوین یادآورشد: با توجه به تردد سنگین این مسیر و ضرورت حفط و بازسازی راه باید روکش آسفالت جدید و زیرسازی مناسبی در مسیر نسیم شمال صورت گیرد و به گونه ای حرکت کنیم که حتی یک درخت قطع نشود.

زاهدی تصریح کرد: برای احداث پارکینگ و توقفگاه در مسیر و نصب روشنایی هم اقدام شود تا در این محدوده سانحه نداشته باشیم.