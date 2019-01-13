به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد ایوب صالحی در تشریح این خبر گفت: با دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در بین رانندگان خودروها، اقدام به توزیع مواد مخدر می کند، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان داشت: تعداد گشت های انتظامی افزایش تا اینکه ماموران موفق شدند هنگام گشت زنی، فردی را که در بین خودرو ها در حال تردد بود، مشاهده و مدتی تحت مراقبت قرار دادند.

سرگرد صالحی تصریح کرد: ماموران کلانتری برای بررسی موضوع متهم را دستگیر و تحت بازجوئی اولیه قرار دادند.

کلانتر پایانه جنوب با اشاره به اینکه متهم پاسخ درستی به سوالات ماموران کلانتری نمی داد، افزود: در بازرسی بدنی از متهم ۱۰۰ گرم تریاک کشف و متهم به همراه مواد مخدر کشف شده، برای بازجوئی تکمیلی به کلانتری منتقل شد.

وی خاطر نشان کرد: با اعتراف متهم به جرم ارتکابی، برای سیر مراحل قانونی به دادسرا روانه شد.