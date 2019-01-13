  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۱

دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر پایانه جنوب

دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر پایانه جنوب

رئیس کلانتری ۲۰۸ پایانه جنوب از دستگیری یک خرده فروش مواد مخدر خبر داد که در بین رانندگان خودروها مواد مخدر توزیع می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد ایوب صالحی در تشریح این خبر گفت: با دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در بین رانندگان خودروها، اقدام به توزیع مواد مخدر می کند، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان داشت: تعداد گشت های انتظامی افزایش تا اینکه ماموران موفق شدند هنگام گشت زنی، فردی را که در بین خودرو ها در حال تردد بود، مشاهده و مدتی تحت مراقبت قرار دادند.

سرگرد صالحی تصریح کرد: ماموران کلانتری برای بررسی موضوع متهم را دستگیر و تحت بازجوئی اولیه قرار دادند.

کلانتر پایانه جنوب با اشاره به اینکه متهم پاسخ درستی به سوالات ماموران کلانتری نمی داد، افزود: در بازرسی بدنی از متهم ۱۰۰ گرم تریاک کشف و متهم به همراه مواد مخدر کشف شده، برای بازجوئی تکمیلی به کلانتری منتقل شد.

وی خاطر نشان کرد: با اعتراف متهم به جرم ارتکابی، برای سیر مراحل قانونی به دادسرا روانه شد.

کد مطلب 4511655
فریدون احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها