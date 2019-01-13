حسن پهلوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح دوشنبه (فردا) مدیرعامل صندوق کارآفرینی کشور به همراه رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه وارد گلستان می‌شود.

وی افزود: دکتر نوراله زاده در سفر به گلستان ۱۰ پروژه که با تسهیلات صندوق کارآفرینی ایجاد شده اند را افتتاح و یا کلنگ زنی می کنند.

مدیر صندوق کارآفرینی امید گلستان ادامه داد: برای اجرای این ۱۰ پروژه حدود ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و برای ۱۲۵ نفر در استان اشتغال ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: افتتاح کارگاه شیرینی جات سنتی ترکمن در گنبدکاووس نخستین برنامه سفر مدیرعامل صندوق کارآفرینی کشور است و بعد از آن پروژه پرورش شتر ۵۰ نفری در آق قلا به بهره برداری می رسد.

پهلوری تصریح کرد: سفر دکتر نوراله زاده به گلستان یکروزه خواهد بود و در این سفر چهار پروژه افتتاح و ۶ پروژه کلنگ زنی می شود.

به گفته وی افتتاح هتل و تالارپذیرایی، پرورش دام سبک، پرورش شتر و بسته بندی میوه جات در شهرهای گرگان، گنبد، علی آباد، آق قلا و کلاله و بهره برداری و کلنگ زنی پنج طرح بوم گردی در شهرهای رامیان، بندرگز، کردکوی و مینودشت از جمله طرح هایی هستند که با حمایت صندوق کارآفرینی امید از محل اعتبارات اشتغال روستایی در گلستان تسهیلات دریافت کرده اند و فردا با حضور دکتر نوراله زاده افتتاح و یا کلنگ زنی می شوند.