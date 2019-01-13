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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۳۶

مدیر صندوق کارآفرینی امید گلستان:

مدیرعامل صندوق کارآفرینی کشور به گلستان سفر می‌کند

مدیرعامل صندوق کارآفرینی کشور به گلستان سفر می‌کند

گرگان- مدیر صندوق کارآفرینی امید گلستان از سفر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی کشور همزمان با سفر رئیس جمهوری به گلستان خبر داد.

حسن پهلوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح دوشنبه (فردا) مدیرعامل صندوق کارآفرینی کشور به همراه رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه وارد گلستان می‌شود.

وی افزود: دکتر نوراله زاده در سفر به گلستان ۱۰ پروژه که با تسهیلات صندوق کارآفرینی ایجاد شده اند را افتتاح و یا کلنگ زنی می کنند.

مدیر صندوق کارآفرینی امید گلستان ادامه داد: برای اجرای این ۱۰ پروژه حدود ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و برای ۱۲۵ نفر در استان اشتغال ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: افتتاح کارگاه شیرینی جات سنتی ترکمن در گنبدکاووس نخستین برنامه سفر مدیرعامل صندوق کارآفرینی کشور است و بعد از آن پروژه پرورش شتر ۵۰ نفری در آق قلا به بهره برداری می رسد.

پهلوری تصریح کرد: سفر دکتر نوراله زاده به گلستان یکروزه خواهد بود و در این سفر چهار پروژه افتتاح و ۶ پروژه کلنگ زنی می شود.

به گفته وی افتتاح هتل و تالارپذیرایی، پرورش دام سبک، پرورش شتر و بسته بندی میوه جات در شهرهای گرگان، گنبد، علی آباد، آق قلا و کلاله و بهره برداری و کلنگ زنی پنج طرح بوم گردی در شهرهای رامیان، بندرگز، کردکوی و مینودشت از جمله طرح هایی هستند که با حمایت صندوق کارآفرینی امید از محل اعتبارات اشتغال روستایی در گلستان تسهیلات دریافت کرده اند و فردا با حضور دکتر نوراله زاده افتتاح و یا کلنگ زنی می شوند.

کد مطلب 4511788

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