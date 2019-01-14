به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۲ هفته تا برگزاری جشنواره ملی فیلم فجر باقی مانده است و این روزها هر از گاه خبرهای جدیدی از ویژهبرنامههای سینمایی شبکههای تلویزیون شنیده میشود که حکایت از اتفاقات جدیدی هم دارد.
بازگشت آقای منتقد به «هفت»؟
از جمله این اتفاقات میتوان به احتمال بازگشت مسعود فراستی منتقد سینما و تلویزیون به قاب برنامه تلویزیونی «هفت» اشاره کرد. منتقدی که پیش از این و در دورههای اول و سوم بهعنوان کارشناس ثابت این برنامه حضور داشت و با رفتن بهروز افخمی از این برنامه، تردیدهایی نسبت به حضور وی به وجود آمد و حالا برخی از حضور مجدد وی بهعنوان منتقد ثابت فصل چهارم «هفت» خبر میدهند.
شب گذشته ۲۳ دی ماه، محمدتقی فهیم منتقد سینما در حاشیه یک نشست سینمایی خبر قطعی شدن حضور مسعود فراستی بعنوان منتقد ثابت در برنامه «هفت» را مطرح کرد و این درحالیست که محمدحسین لطیفی مجری جدید برنامه «هفت» پیش از این در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره بهرهگیری از منتقد ثابت در «هفت» گفته بود: یکی از نقدهای من به این برنامه همین بود که نباید «هفت» منتقد ثابت داشته باشد وگرنه ما یک تریبون بزرگ را به یک نفر داده ایم. منتقد باید چرخشی باشد و مردم باید با انواع و اقسام نقدها مواجه شوند.
البته لطیفی در همین گفتگو به حضور و سواد فراستی نیز اشاره و اظهار کرد: ممکن است فراستی هم در «هفت» حضور داشته باشد و ممکن است موضوعگیریهای تندی داشته باشد اما نمیتوانیم در سواد او شک کنیم.
حضور فراستی در هفت که گفته میشود به دلیل علاقه مجتبی امینی تهیهکننده برنامه است در حالی مطرح شده که وی برنامههای سینمایی و غیرسینمایی دیگری نیز در شبکههای سیما دارد. از جمله اینکه در شبکه چهار هر چهارشنبه در شب سینمایی برنامه «شبهای هنر» حضور دارد و در ایام جشنواره فجر نیز احتمالا این برنامه بهصورت شبانه روی آنتن برود. وی همچنین هر دوشنبه در برنامه «کتاب باز» در شبکه نسیم با سروش صحت درباره کتاب گپ میزند.
جیرانی و خانهتکانی در «سینمایک»
اما در کنار رایزنیها برای بازگشت فراستی به قاب «هفت» از شب گذشته خبری درباره بازگشت دوباره فریدون جیرانی به برنامههای سینمایی تلویزیون هم مطرح شد که با توجه به مشغله این روزهای جیرانی برای رساندن فیلم «آشفتگی» به جشنواره فجر و عرضه سریال «نهنگ آبی» به شبکه نمایش خانگی، در نوع خود قابل توجه بود.
پیگیریهای خبرنگار مهر اما نشان میدهد این پیشنهاد خیلی مرتبط با ایام جشنواره فجر نیست و گروه تامین شبکه اول سیما، بیش از چند هفته است که پیشنهاد اجرای برنامه هفتگی «سینما یک» را به جیرانی داده است.
برنامه «سینما یک» پیش از این با تهیهکنندگی و اجرای غلامعباس فاضلی پخش میشد و مردادماه سال جاری آخرین برنامه آن روی آنتن رفت. این برنامه هر جمعه شب روی آنتن شبکه یک میرفت و با پخش یک فیلم سینمایی با حضور کارگردانان و منتقدان سینما به نقد فیلم سینمایی میپرداخت و با اتمام برنامه فقط فیلمهای سینمایی هر جمعه شب روی آنتن رفت.
بنابر همین پیشنهاد هم به تازگی قرار شده جیرانی در ایام جشنواره فیلم فجر اجرای «سینما یک» را بهصورت هر شبی برعهده داشته باشد و بعد از آن هم بهصورت هفتگی و به روال سابقِ این برنامه، اجرای آن را ادامه دهد؛ پیشنهادی که هنوز توافق نهایی بر سر آن حاصل نشده و باید دید آیا فریدون جیرانی با مسئولان شبکه اول برسر خانهتکانی در این برنامه سینمایی به توافق خواهد رسید؟
رقیبان تازه از راه میرسند
غیر از پوستاندازی برنامههای سابق شبکههای یک و سه، شنیدهها حکایت از آن دارد که شبکه دو هم قصد دارد با همراهی مجدد حامد عنقا برنامه «سینما دو» را برای ایام جشنواره آماده پخش کند. برنامهای که در صورت توافق نهایی تیم تولید با مدیران شبکه، پس از پخش هرشبی در ایام جشنواره، در طول سال نیز به صورت هفتگی روی آنتن خواهد رفت.
عنقا در جشنواره سیوششم فیلم فجر هم برنامه «سینما دو» را روی آنتن داشت که اظهارات منتقد این برنامه درباره برخی فیلمهای جشنواره، حاشیههایی را به همراه داشت و استمرار پخش برنامه را با دستاندازهایی مواجه کرد.
از برنامههای سینمایی شبکه چهار هم دو برنامه «شبهای سینما» و «سینماگرام» جزو گزینههایی هستند که احتمالا همزمان با ایام جشنواره فجر، از قالب هفتگی خارج شده و بهصورت ویژه به این رویداد خواهند پرداخت. حضور مسعود فراستی در «شبهای سینما» و محوریت شاهرخ دولکو از منتقدان سینمایی و عضو هیأت انتخاب جشنواره سیوهفتم فیلم فجر در برنامه «سینماگرام» از جذابیتهای این برنامهها برای علاقمندان سینما میتواند محسوب شود.
اما کنجکاو برانگیزترین حضور را احتمالا بهروز افخمی در شبکه پنج خواهد داشت. مجری و سردبیر برنامه «هفت» که بهرغم اعلام رسمی مدیر شبکه سه سیما برای حضور مجددش در قاب برنامه «هفت» ترجیح داد بخت خود را در شبکه پنج و در فضایی متفاوت از «هفت» بیازماید. «نقد سینما» عنوان برنامهای است که قرار است بهروز افخمی همراه با میلاد دخانچی و امید روحانی روی آنتن شبکه پنج ببرد تا امسال ترکیبی از برنامه های متنوع سینمایی را در شبکههای مختلف شاهد باشیم.
امسال شبکههای سیما لیست متنوعی را از برنامههای سینمایی پیش روی مخاطبان خود قرار میدهند که البته مشخص نیست چه کنداکتوری برای پخش این برنامهها در نظر گرفته خواهد شد تا بتوانند همه آنها به شکل مناسبی در معرض دید مخاطب قرار بگیرند.
این تعدد و تنوع به نفع دیده شدن بیشتر «سینما» در قاب «سیما» تمام میشود یا مصداق تراکم و کمیتی خواهد شد که خروجیاش قربانی شدن «کیفیت» است!؟ هنوز برای قضاوت زود است.
نظر شما