به گزارش خبرنگار مهر، بعد از توقف برنامه «سینماگرام» به تهیه‌کنندگی میرمحمدحسین رضوی در شبکه چهار سیما که چند ماهی از تولید آن می‌گذشت و قرار بود در طول سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر به صورت هر شبی روی آنتن برود، زمزمه‌هایی از بلاتکلیفی و تعطیلی برخی برنامه های سینمایی دیگر تلویزیون نیز به گوش رسید.

«میزانسن» از رقابت بازماند

«میزانسن» عنوان برنامه سینمایی شبکه شما است که مدتی است با اجرای مهدی سجاده‌چی به صورت هفتگی روی آنتن می‌رود. بنابر رویکرد سال گذشته این شبکه تلویزیونی که با برنامه «شب‌های شفاهی» با اجرای محمود گبرلو تا پیش از برگزاری جشنواره سی‌وششم پراختن به متن و حاشیه این رویداد را در دستورکار قرار داده بود،‌ انتظار می‌رفت امسال «میزانسن» به صورت جدی‌تر و ویژه در ایام جشنواره روی آنتن برود اما طبق پیگیری خبرنگار مهر این برنامه با یک قسمت دیگر و قبل از جشنواره فیلم فجر کار خود را به پایان خواهد رساند.

«میزانسن» که با دعوت از منتقدان سینما به نقد فیلم‌های سینمایی می‌پردازد و هفته گذشته نیز حضور کمال تبریزی و نقد فیلم «مارموز» در این برنامه با حاشیه‌هایی همراه شد، می‌توانست در راستای سیاست‌های معاونت استان‌ها، پوشش متفاوتی از جشنواره فجر را در قیاس با دیگر شبکه‌ها پیگیری کند اما تا امروز این برنامه هم مانند «سینماگرام» به فهرست بازماندگان از مارتن پوشش شبکه‌های تلویزیونی از جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر راه یافته است و به طور قطع در این بازه زمانی به تولید و پخش نمی‌رسد.

«سینما دو» همچنان بلاتکلیف

از دیگر برنامه‌های سینمایی می‌توان به «سینما دو» با اجرای حامد عنقا اشاره کرد که هنوز مشخص نیست، در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر و مانند سال گذشته به آنتن شبکه دو سیما می‌رسد یا از آنتن حذف خواهد شد.

البته بنابر شنیده‌ها این برنامه قرار است بیش از پرداختن به متن و حاشیه جشنواره فیلم فجر، در ایام دهه فجر به سینمای انقلاب بپردازد و محوریت موضوعات و مهمانان را بیشتر به چهره‌های سینمایی و مسایل مرتبط با فیلم‌ها در چهار دهه بعد از انقلاب اختصاص خواهد داشت و طبیعتا این دستورکار جنبه رقابتی قرار گرفتن آن در کنداکتور این ایام را کاهش می‌دهد. تصمیمی که البته هنوز مسئولان شبکه و طراحان این برنامه برسر آن به توافق نرسیده‌اند.

پخش برنامه افخمی قطعی شد

برنامه «نقد سینما» با اجرای بهروز افخمی اما تنها رقیب «هفت» تازه است که با قطعیت در کنداکتور شبکه پنج قرار گرفته و باتوجه به سابقه حضور افخمی در «هفت» می‌تواند رقابت جالبی را میان این دو شبکه رقم بزند.

این برنامه که این روزها آخرین هماهنگی‌ها برای تولید آن در جشنواره فیلم فجر انجام می‌شود به تهیه‌کنندگی محمد تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی روی آنتن شبکه پنج سیما می‌رود و میلاد دخانچی و امید روحانی نیز در طول پخش برنامه، افخمی را همراهی می کنند.

برنامه «نقد سینما» قرار است یک روز زودتر از آغاز جشنواره فیلم فجر به پخش برسد و تا دو روز بعد از جشنواره نیز به کار خود ادامه می‌دهد.

رقابت دو رقیب؛ مهربانی یا جنجال؟

با سیاست جدید مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی، دستوری مبنی بر کاهش برنامه‌های سینمایی ارایه شده که البته به صورت رسمی ابلاغ نشده است. رایزنی و مذاکره برای پخش و تولید برنامه‌هایی مثل «سینما دو» همچنان ادامه دارد که باید دید این رایزنی‌ها به کجا می انجامد و سرانجام ویترین سینمایی سیما در ایام دهه فجر امسال چه سروشکلی پیدا خواهد کرد.

در حال حاضر تنها رقیب رسمی برنامه «هفت» که محمدحسین لطیفی مجری و مجتبی امینی تهیه کنندگی آن را در دور جدید پخش از شبکه سه برعهده خواهند داشت ویژه‌برنامه سینمایی بهروز افخمی است که هر دو در آستانه برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شروع به کار خواهند کرد و باید دید با توجه به رویکرد لطیفی در «مهربانی با سینما» و رویکرد افخمی در تولید برنامه های جنجالی و حاشیه‌ای کدامیک مخاطب بیشتری را به خود جذب خواهند کرد.

همچنین با توجه به اینکه هر دو این برنامه‌ها قرار است با محوریت سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر فعالیت کنند، باید دید امسال رقابت برسر دعوت از مهمانان تکراری و نقد فیلم‌های روز جشنواره در این دو برنامه به چه صورت خواهد بود. آیا رقابت این ۲ برنامه تنور جذابیت‌های سینمایی در تلویزیون را گرم خواهد کرد؟