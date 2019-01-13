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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۱۴

ثبت اولین برد پرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج تاتااستیل

ثبت اولین برد پرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج تاتااستیل

نماینده شطرنج ایران در دور دوم تورنمنت تاتا استیل برابر حریف آلمانی اش به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور دوم تورنمنت تاتا استیل هلند و در جدول دوم مسابقات، امروز پرهام مقصودلو با ریتینگ ۲۶۷۹ برابر الیزابت بیتز از آلمان با ریتینگ ۲۴۷۷صاحب پیروزی شد. با این پیروزی مجموع امتیازات مقصودلو در پایان دور دوم به عدد یک رسید.

مقصودلو در دور نخست رقابت ها برابر آنتون کربف اوکراینی شانس نخست قهرمانی شکست خورده بود.

دور سوم تورنمنت تاتا استیل فردا برگزار می شود و مقصودلو باید به مصاف استفان کوئیپرز از هلند با ریتینگ ۲۴۷۰ برود.

جدول دوم تورنمنت معتبر شطرنج تاتا استیل(چلنجر) با حضور ۱۴ شطرنجباز از ۲۲ دی تا ۷ بهمن ماه در سیزده دور به روش دوره ای برگزار می شود و قهرمان این رقابت ها جواز حضور در بخش استادی را دریافت خواهد کرد. 

تاتا استیل یکی از معتبرترین تورنمنت های شطرنج دنیاست که فعالیتش را از سال ۱۹۳۸ در کشور هلند آغاز کرده و در تمام این ۸۰ سال میزبان بهترین های شطرنج جهان است.

کد مطلب 4512158
زینب حاجی حسینی

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