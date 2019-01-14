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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۸:۰۶

مدارس ابتدایی شهرستان بدره تعطیل اعلام شد

مدارس ابتدایی شهرستان بدره تعطیل اعلام شد

ایلام - مدارس ابتدایی شهرستان بدره به دلیل شرایط جوی تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام ستاد مدیریت بحران شهرستان بدره تمام مدارس ابتدایی شهرستان بدره تعطیل اعلام شد.

بر این اساس تمامی مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی نوبت صبح شهرستان به علت شرایط جوی نامناسب تعطیل شدند.

کد مطلب 4512233

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