به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام ستاد مدیریت بحران شهرستان بدره تمام مدارس ابتدایی شهرستان بدره تعطیل اعلام شد.
بر این اساس تمامی مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی نوبت صبح شهرستان به علت شرایط جوی نامناسب تعطیل شدند.
ایلام - مدارس ابتدایی شهرستان بدره به دلیل شرایط جوی تعطیل اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام ستاد مدیریت بحران شهرستان بدره تمام مدارس ابتدایی شهرستان بدره تعطیل اعلام شد.
بر این اساس تمامی مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی نوبت صبح شهرستان به علت شرایط جوی نامناسب تعطیل شدند.
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