به گزارش خبرگزاری مهر، شصتویکمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کشور مالزی که عنوان قدیمیترین رقابتهای قرآنی را با خود به یدک میکشد طی روزهای ۲۶ تا ۳۱ فروردینماه سال ۱۳۹۸ مصادف با ۹ تا ۱۴ شعبان ۱۴۴۰ و ۱۵ تا ۲۰ آوریل ۲۰۱۹ برگزار میشود.
در این دوره از مسابقات «هادی موحدامین» به عنوان نماینده ایران در رشته قرائت تحقیق حضور خواهد داشت. همچنین «احمد ابوالقاسمی» نیز به عنوان استاد راهنما نماینده ایران را همراهی خواهد کرد.
هادی موحدامین پیش از این در مسابقات قرآن کرواسی، رتبه اول را کسب کرده است.
احمد ابوالقاسمی پیش از این موفق به کسب رتبه نخست مسابقات بینالمللی قرآن کشور مالزی در سال ۱۳۷۱ شده بود.
مسابقات بینالمللی قرآن کشور مالزی شامل رشته حفظ کل قرآن کریم و بخش بانوان نیز هست، اما تنها در رشته قرائت تحقیق از ایران برای اعزام قاری دعوت به عمل میآید.
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