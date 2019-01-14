  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

اواخر فروردین‌ماه سال آینده؛

 شصت و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی برگزار می شود

 شصت و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی برگزار می شود

شصت‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم کشور مالزی، اواخر فروردین‌ماه سال آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور مالزی که عنوان قدیمی‌ترین رقابت‌های قرآنی را با خود به یدک می‌کشد طی روزهای ۲۶ تا ۳۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ مصادف با ۹ تا ۱۴ شعبان ۱۴۴۰ و ۱۵ تا ۲۰ آوریل ۲۰۱۹ برگزار می‌شود.

در این دوره از مسابقات «هادی موحدامین» به عنوان نماینده ایران در رشته قرائت تحقیق حضور خواهد داشت. همچنین «احمد ابوالقاسمی» نیز به عنوان استاد راهنما نماینده ایران را همراهی خواهد کرد.

هادی موحدامین پیش از این در مسابقات قرآن کرواسی، رتبه اول را کسب کرده است.

احمد ابوالقاسمی پیش از این موفق به کسب رتبه نخست مسابقات بین‌المللی قرآن کشور مالزی در سال ۱۳۷۱ شده بود.

مسابقات بین‌المللی قرآن کشور مالزی شامل رشته حفظ کل قرآن کریم و بخش بانوان نیز هست، اما تنها در رشته قرائت تحقیق از ایران برای اعزام قاری دعوت به عمل می‌آید.

کد مطلب 4512678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها