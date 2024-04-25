قاری و حافظ قرآن اعزامی به مسابقات مالزی تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان کشورمان در شصت و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور مالزی از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و کمیته اعزام و دعوت از قاریان و حافظان قرآن کریم اعلام شد.

در شصت و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی علاوه بر دعوت از شرکت‌کننده رشته قرائت تحقیق که به صورت یک سنت هر ساله صورت می‌گرفت، امسال برای اولین بار از شرکت‌کننده رشته حفظ کل قرآن کریم نیز دعوت شد.

بر همین اساس در رشته قرائت تحقیق حمیدرضا نصیری و در رشته حفظ کل قرآن کریم محمدرضا زاهدی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین‌المللی قرآن کشور مالزی خواهند بود.

این دو قاری و حافظ قرآن کریم در چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که سال گذشته در استان خراسان شمالی و شهر بجنورد برگزار شد، رتبه‌های دوم رشته‌های قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم را دریافت کردند

حمیدرضا نصیری، مهندس کامپیوتر در خانواده قرآنی متولد شد. در جلسات عمومی و سنتی قرآن این شهر حضور پیدا کرد و از همین طریق استعداد او در زمینه قرائت قرآن، مشخص شد. این قاری ممتاز کشورمان از محضر اساتید پیشکسوت قرآنی زنجان چون «محمود رنگرز» بهره برده است. اساتیدی همچون احمد ابوالقاسمی، محمدحسین سعیدیان و سیدمحسن موسوی‌بلده در این دوره بیشترین تأثیر را بر تلاوت این قاری ممتاز گذاشتند.

محمدرضا زاهدی علاوه بر شناخته شدن در زمینه حفظ قرآن کریم، به عنوان یک قاری نیز شناخته می‌شود. او متولد شهریورماه ۱۳۸۱ در تهران است سعید حاجیان، حافظ، قاری و مدرس قرآن کریم یکی از اصلی‌ترین استادان محمدرضا زاهدی در دوران یادگیری قرآن کریم بوده است. او سال ۱۳۹۷ در حالی که ۱۶ سال سن بیشتر نداشت در بیست‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جایزه دبی در امارات در بخش حفظ حضور یافت و در پایان موفق به کسب رتبه خاصی نشد. شاید بهترین رتبه این حافظ کل قرآن همان رتبه دوم مسابقات سراسری قرآن کشورمان در سال ۱۴۰۲ و در چهل و ششمین دوره باشد.

یادآور می‌شود مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی در دو مرحله مقدماتی (مجازی) و نهایی (حضوری) برگزار می‌شود، سبکی که ایران طی سال‌های اخیر مبدع آن بوده است. این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان و در رشته‌های قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن برگزار می‌شود.

آخرین قاری ایرانی که حائز رتبه نخست این مسابقات شده، حامد علیزاده در سال ۱۳۹۶ بود. قاریان ایرانی علاوه بر دریافت چندین رتبه نخست، صاحب چندین رتبه دوم، سوم و چهارم در کهن‌ترین مسابقات بین‌المللی قرآن جهان اسلام شده‌اند. سال گذشته و در شصت و سومین دوره این مسابقات علیرضا بیژنی که همراه با امین پویا به عنوان استاد راهنما عازم این مسابقات شده بود، موفق به دریافت رتبه دوم شد.