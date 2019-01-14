طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک که در مدت زمان فعالیت بیست ساله فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان در ایران، نایب رئیس و دبیرکلی این فدراسیون را هم عهده دار بود، در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد احیای دوباره فدراسیون فوق و لزوم آن با برای ورزش بانوان ایران و جهان توضیح داد.

وی در آغاز صحبت های خود در مورد انتخاب الهه عرب عامری به عنوان سرپرست فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان گفت: البته این انتخاب توسط وزارت ورزش انجام شد اما از نظر به عنوان یک کارشناس ورزش انتخاب به جایی بوده است. به طور حتم وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک که با یکدیگر برای احیای کامل این فدراسیون در تعامل هستند نظرات مشترکی را برای انتخاب سرپرست داشته اند اما باید بگویم عرب عامری از جمله مدیران ورزش ایران است که سال ها تجربه مدیریت در سطوح مختلف را دارد.

وی با یادآوری اینکه عرب عامری در هر چهار دوره برگزاری بازی های زنان زیر نظر فدراسیون بین المللی ورزش زنان حضور فعال مدیریتی داشت، ادامه داد: وی نایب رئیس فدراسیون های مختلف بوده است و کلا در بدنه ورزش زنان از مدیران فعال به حساب می آید. قطعا وی می تواند اقدام های موثری برای آغاز به کار هر چه سریع تر این فدراسیون داشته باشد.

طاهریان در ادامه به این پرسش مبنی بر اینکه «دلیل اصلی بر آغاز به کار فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان محدودیت های آنها در اعزام های بین المللی بود، حالا با توجه به برطرف شدن بسیاری از محدودیت ها و موانع در این زمینه چه لزومی برای فعالیت دوباره این فدراسیون دیده می شود؟» پاسخ داد.

وی در این زمینه گفت: اولین دوره بازی های ویژه معلولان به نام «بازی های استوک مندویل» در انگلستان و توسط شخصی به نام دکتر «لودویک گاتمن» برگزار شد. بعد از آن بود که فعالیت های کمیته بین المللی پارالمپیک و برگزاری بازی های این کمیته آغاز شد. این کمیته و فعالیت های آن اما باعث لغو مسابقات استوک مندویل نشد.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: این موضوع مصداق ورزش بانوان ایران و فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان است برای اینکه به خاطر رفع بسیاری از محدودیت ها و موانع نباید از ادامه فعالیت این فدراسیون غافل شد به خصوص اینکه همین موضوعِ برطرف شدن موانع نتیجه بسیاری از اقداماتی است که در دوره فعالیت فدراسیون بین المللی ورزش زنان انجام شد.

طاهریان با تاکید بر اینکه فدراسیون بین المللی ورزش زنان به توسعه ورزش بانوان در سطوح مختلف کمک شایان توجهی داشت، خاطرنشان کرد: علاوه بر توسعه ورزش قهرمانی بانوان می توان از رشد مربیان و داوران و نیروهای انسانی توانمند در بدنه ورزش بانوان به عنوان دیگر دستاوردهایی که از فعالیت های این فدراسیون از آن ورزش بانوان ایران شد، یاد کرد. این فدراسیون نه تنها به توسعه ورزش بانوان ایران کمک کرد بلکه برای ورزش بانوان دیگر کشورهای عضو هم مثمرثمر واقع شد.

این مدیر ورزش با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی از فعالیت در فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان الگودهی به دیگر کشورها بود صحبت های خود را ادامه داد و گفت: اینکه امروز بانوان می توانند با پوشش اسلامی و کامل در میادین مختلف حاضر شوند نتیجه فعالیت های چند سال گذشته فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان است. حالا نباید به خاطر نبود محدودیت برای بسیاری از رشته ها مانع از فعالیت دوباره این فدراسیون شویم به خصوص اینکه در رشته هایی مثل ژیمناستیک و شنا همچنان با مشکل اعزام بین المللی بانوان به خاطر نوع پوشش آنها و مغایرت با ارزش های اسلامی مواجه هستیم. در حالی که با احیای فدراسیون وبرگزاری دوباره بازی های اسلامی بانوان می توان در این گونه رشته ها هم شاهد رقابت بین المللی ورزشکاران بود.

طاهریان با بیان اینکه فعالیت فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان علاوه بر توسعه ورزش قهرمانی بر تربیت نیروی انسانی هم به شدت تاثیرگذار است به یک موضوع اشاره کرد و گفت: در چهار دوره برگزاری بازی های اسلامی زنان به میزبانی ایران، بانوان در همه امور خود برنامه ریز و تصمیم گیرنده بودند. حتی در چهارمین دوره این بازی ها که در ۱۸ رشته برگزار شد هم مدیریت مسابقات از صفر تا صد بر عهده بانوان بود. در واقع کسانی که آن زمان با آزمون و خطا در این بازی ها مواجه بودند امروز می توانند به آسانی در برگزاری یک رویداد سهیم باشند.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: احیای فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان فقط خواست مدیران ورزش ایران نیست. طی هشت سالی که این فعالیت های این فدراسیون لغو شد بسیاری از افراد از کشورهای مختلف پیگیر آن بودند حتی در یکی از اجلاس های فیفا هم در رابطه با این فدراسیون و آغاز به کار دوباره اش پرس و جو شد. این نشان می دهد که فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان چه جایگاه تاثیرگذاری در ورزش بانوان جهان داشته است.

وی همچنین در مورد اینکه «آیا برای احیای دوباره فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان لزومی به تعامل با فدراسیون کشورهای اسلامی که مقر آن در عربستان است، وجود دارد؟»، گفت: فدراسیون کشورهای اسلامی یک فدراسیون مستقل است و فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان هم فعالیت های خود را دارد. شاید هم با این فدراسیون وارد تعامل شد اما مهم این است که حتی رئیس شورای المپیک آسیا هم با احیای دوباره فدراسیون بین المللی ورزش زنان موافقت کرده است. وی در سفر به تهران و در دیدار با صالحی امیری ضمن موافقت حتی پیشنهاداتی هم برای این فدراسیون مطرح کرد.

طاهریان در پایان ضمن تشکر از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و تعامل مدیران آنها برای احیای دوباره فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان گفت: من مسئولیت حقوقی در این فدراسیون ندارم اما به عنوان یک کارشناس ورزش اعتقاد دارم آغاز به کار دوباره فدراسیون بین المللی ورزش زنان مسلمان تاثیرات مثبت زیادی برای این قشر از ورزش خواهد داشت. کما اینکه اگر این فدراسیون به دلایل کاملا نامشخص لغو نشده بود امروز شاهد موفقیت های بیشتر از ورزش بانوان بودیم.