«حبسی» آماده نمایش شد/ انیمیشنی برای آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انیمیشن «حبسی» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی احمد خوش‌نیت با موضوع تلاش برای آزادی، برای نخستین بار در جشنواره پویانمایی تهران روی پرده می‌رود.

«حبسی» داستان انسانی محبوس است که در دنیای ظلمت برای رسیدن به آزادی، چشم امید به عنایات پیکره‌ای سنگی دوخته که همواره معامله‌ای عجیب با او دارد. بی‌نتیجه ماندن این معاملات برای انسان سبب می‌شود در برخورد با پیکره سنگی روشی متفاوت در پیش گیرد و...

خوش‌نیت درباره‌ داستان این انیمیشن توضیح داد: تم اصلی فیلم آزادی است؛ در واقع می‌توان موضوع «حبسی» را به این شکل روایت کرد که رسیدن به آزادی در گرو مبارزه علیه تعصبات موجود در زندگی و از بین بردن آنهاست.

وی افزود: مدت زمان «حبسی» ۱۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه است و تولید این انیمیشن که با تکنیک سه‌بعدی کامپیوتری ساخته شده، ۲ سال زمان برده است.

خوش نیت با اشاره به کیفیت بالای موسیقایی و صوتی این اثر تصریح کرد: همکاری با ۹ نفر از هنرمندان شناخته شده موسیقی کشور به لطف حضور پژمان خلیلی در این پروژه صورت گرفت. تینا جامه‌گرمی و علی جعفری‌پویان به عنوان نوازنده ویولن، سهراب برهمندی نوازنده ویولا، آتنا اشتیاقی نوازنده ویولنسل و پورنگ پورشیرازی نوازنده کنترباس و گروه کُری شامل اُفیک متوسیان، شیما حکیمی، محمدرضا صفی و شهرام رکوعی برای ساخت موسیقی «حبسی» با خلیلی همکاری داشتند و صدای این انیمیشن هم توسط کامران سحرخیز به صورت ساراند ۵.۱ طراحی شد.

یازدهمین جشنواره پویانمایی تهران از ۱۲ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار می‌شود و انیمیشن «حبسی» برای نخستین بار در بخش فیلم کوتاه مسابقه ایران روی پرده می‌رود.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: احمد خوش‌نیت، طراح صدا: کامران سحرخیز، موسیقی: پژمان خلیلی، کامپوزیت، انیماتور، فضاسازی و مدل‌ساز سه‌بعدی: داریوش اسکویی، طراح شخصیت‌ها: نوید مسعودنیا، دستیار صدا: زهره علی‌عسگری، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

احمد خوش‌نیت متولد خرداد ۱۳۶۴ در تهران و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته کارگردانی انیمیشن از دانشگاه هنر تهران است. او انیمیشن‌های «بازی ناعادلانه»، «از برای آزادی»، «پیام‌آوران خوف» و «مدل مست» را در کارنامه فیلمسازی خود دارد.