آقای سفیر! دوره آژان کشی در آلمان به سر رسیده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-شقایق لامع زاده: با پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میلادی سفرا و نمایندگان خارجی این کشور دستخوش تغییراتی شدند که سفیر واشنگتن در برلین نیز در این میان مستثنی نبود.

دستگاه دیپلماسی آمریکا در حالی پس از ۱۵ ماه تاخیر «ریچارد گرنل» ۵۱ ساله را بعنوان فرستاده واشنگتن در برلین معرفی کرد که حسن انجام کار و تعهد حرفه ای وی به رئیس جمهوری منتخب در دوره فعالیت های انتخاباتی به اثبات رسیده بود. این دیپلمات آمریکایی تکیه زده بر کرسی نمایندگی واشنگتن در برلین که از سیاست های اتخاذ و اعلام شده ترامپ بشدت حمایت کرده و می کند کمی بعد از آغاز بکار خود مداخله در امور داخلی آلمان بخصوص در حوزه سیاست خارجی این کشور را آغاز کرد.

گرنل در حالی با اتخاذ رویکردی غیر دیپلماتیک و مداخله جویانه و از منظر خود ارائه راهنمایی و مشاوره، چگونگی تصمیم گیری در مناسبات اقتصادی برلین-واشنگتن را به دولتمردان آلمان گوشزد می کند که همواره با واکنش شدید اللحن سیاستمداران ژرمن روبرو شده و می شود.

تا جایی که «آندریا ناهلس» رئیس سوسیال دمکرات های آلمان با انتقاد از شیوه کاری «گرنل» متذکر شد که ما مسئول آموزش مبانی دیپلماسی به وی نیستیم. گرنل باید پیشتر مورد آموزش قرار می گرفت تا بداند که چطور در مسیر دیپلماسی قدم بردارد.

اعلام مواضع و برخورد مقامات آلمانی با گرنل نتوانست مانع از تداوم اقدامات مداخله جویانه وی شود.

روز گذشته «روزنامه بیلد ام زونتاگ» با اشاره به تکرار درخواست «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین مبنی بر عدم حمایت آلمان از پروژه گازی نورد استریم ۲ نوشت: گرنل با ارسال نامه ای به کمپانی های تجاری آلمان از آنها خواست تا به حمایت های خود از تحقق و پیشبرد پروژه نورد استریم ۲ پایان دهند.

گرنل در نامه تهدید آمیز خود به شرکت های آلمانی آورده است که چنانچه کارگزاران و شرکت آلمانی دست از حمایت پروژه نورد استریم ۲ بر ندارند با تحریم های جدی واشنگتن روبرو خواهند شد. وی همچنین خاطر نشان کرده که شرکت های آلمانی تهدیدهای واشنگتن به اعمال تحریم را جدی تلقی کنند.

گماشته سیاست های ترامپ در برلین در حالی عدم حمایت از پروژه نورد استریم ۲ را به دستگاه اقتصادی آلمان دیکته می کند که این پروژه از جمله بزرگترین پروژه های گازی جهان بوده که از سال ۲۰۱۰ در نزدیکی مرز روسیه و فنلاند کلید خورد.

در این پروژه گازی قرار است برای نخستین بار بدون در نظر گرفتن کشورهای روسیه سفید، اوکراین و لهستان گاز به کشورهای اروپای غربی برسد. مخالفت با تحقق این پروژه به هیچ وجه دور انتظار نبود. برخی از کشورها دلیل مخالت خود را دلایل زیست محیطی اعلام کرده و برخی دیگر مانند کشورهای حوزه بالتیک در راستای بهره برداری های سیاسی و اقتصادی خود با نورد استریم ۲دست به مخالفت زدند.

از آنجایی که کشورهای اوکراین و لهستان درصدند تا همچنان بعنوان شاهرگ های اصلی انتقال گاز به اروپا باشند از مخالفان سرسخت این پروژه تلقی می شوند. در حالی که کشورهای اروپایی دریافت کننده گاز از جمله آلمان از موافقان و حامی تحقق این پروژه هستند.

چندی پیش «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان که از سال گذشته سکان دستگاه دیپلماسی این کشور را در دست دارد به صراحت حمایت و علاقمندی برلین برای پیشبرد و تحقق پروژه نورد استریم ۲ را اعلام کرد.

اکنون نیز در واکنش به نامه تهدید آمیز اخیر گرنل به شرکت های اقتصادی آلمان مبنی بر اعمال تحریم های احتمالی در صورت تداوم حمایت از نورد استریم ۲ اظهار داشت که وی با در پیش گرفتن صبر و تامل از دخالت در امورداخلی اروپا و کشورهای اروپایی دست بردارد.

از سوی دیگر «فابیو د ماسی» رئیس فراکسیون چپ ها در پارلمان آلمان در واکنش به اقدام مداخله جویانه گرنل در صفحه توئیتر خود نوشت: سفیر آمریکا دست به ارائه اظهار نظری زده است که نشانه ای از حضور امپراتوری آمریکا در آلمان است.

«رالف اشتگنر» رئیس فراکسیون سوسیال دمکرات های پارلمان نیز در واکنش به مواضع تهدید آمیز گرنل در توئیتی نوشت: گرنل بداند که دوره آژان بازی در آلمان بسر رسیده است.

واکنش ها به اظهارات مداخله جویانه گرنل در حالی رو به فزونی دارد که قرار است دفتر صدراعظم آلمان نیز امروز در این باره به اعلام موضع بپردازد.