پهپادهای تهاجمی حزب الله بر سر تیپ «حرمون ۸۱۰» فرود آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان دقایقی قبل اعلام کرد که یک حمله پهپادی گسترده علیه تیپ «حرمون ۸۱۰» ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.

بر اساس این گزارش، حزب الله لبنان تصریح کرد که حمله پهپادی رزمندگان مقاومت علیه پادگان معالیه گولانی مستقر در بلندی‌های اشغالی جولان سوریه صورت گرفته است.

در این حمله علاوه بر خسارات مادی وارده، تعدادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و یا زخمی شده اند. حمله حزب الله لبنان با استفاده از چندین پهپاد تهاجمی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که حملات حزب الله لبنان علیه مواضع رژیم صهیونیستی در واکنش به جنایات این رژیم در غزه و همچنین حملات وحشیانه آنها به مناطق مسکونی جنوب لبنان طی روزهای گذشته شدت بیشتری گرفته به طوری که آتش سوزی‌های برجای مانده در جبهه شمالی بر اثر حملات حزب الله، این مناطق را به جهنمی سوزان تبدیل کرده است.