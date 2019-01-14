میزان بارندگی در گلستان ۲۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر علی نظری عصر دوشنبه در آئین افتتاح متمرکز پروژه های صنعت آب و برق، اظهار کرد: بارندگی امسال در ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اعلام اینکه مخازن آب نسبت به گذشته ۲۰ درصد بیشتر بوده، اضافه کرد: این میزان بارندگی امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

نظری ادامه داد: با توجه به جنگ اقتصادی که تاخواسته بر ما تحمیل شده، افزود: برای پاسخگویی به این نوع مشکلات تغییر رویکرد دادیم و توانستیم از ماده ۵۶ و Bot پروژه بسیار خوبی را رقم بزنیم.

وی اضافه کرد: امروز عملیات اجرایی فاز اول آبرسانی شهر و روستاهای نوار مرزی با کمک بخش خصوصی که مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده، انجام می شود.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان، سد نرماب شهرستان مینودشت هم از طریق ماده ۵۶ انجام شده که ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی شرایط اقلیمی حاکم بر کشور را خشکسالی و افزایش دما اعلام کرد و افزود: در این باره کارگروه ملی سازش با کم آبی تشکیل دادیم که تنها راه نجات کشور است.