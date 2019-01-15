۷۲ هزار هکتار از اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ردائی صبح سه شنبه در حاشیه جلسه بررسی و رفع موانع موجود جهت پیشبرد هرچه بهتر طرح رفع تداخلات که به میزبانی این اداره کل و با حضور مدیران منابع طبیعی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد شهرستان های استان تهران برگزار شد، افزود: این جلسه به منظور ایجاد تعامل و وحدت رویه بیشتر فی مابین اعضاء کارگروه رفع تداخلات و مروری بر شیوه نامه و دستورالعمل های ابلاغی برگزار شده است که در این نشست ضمن رسیدگی به مشکلات و مسائل مربوط به برخی پلاک ها قرار شد طبق جدول زمان بندی و در بازه زمانی مشخص شهرستان های مربوطه نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام نمایند.

وی به اهداف اجرای قانون رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون با اهدافی همچون حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده های مطروحه در کمیسیون های ماده واحده و شعبات ویژه، اصلاح و سنددار کردن اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، ارتقاء سطح نظارت، هماهنگی و بهره وری و تسهیل در اجرای قانون جامع حدنگاری (کاداستر) به مرحله اجرا درآمده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده تعهد تکلیفی استان تهران در سال جاری در رابطه با اجرای این قانون ۷۷ هزار هکتار بوده که تاکنون ۷۲ هزار هکتار آن یا به عبارتی ۹۳ درصد تعهد تکلیفی انجام شده است.