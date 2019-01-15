مشکلی در تردد در محور هراز وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از جادههای اصلی دماوند، که به منظور بررسی خدماترسانی و اطلاع از وضعیت این جادهها انجام شد، طی سخنانی گفت: این بازدید بهمنظور آگاهی از وضعیت ستاد مقابله با بحران با توجه به بارش برف در سطح شهرستان و لغزندگی معابر انجام شد.
فرماندار دماوند از جادههای اصلی هراز، آبعلی ، رودهن و محور تهران به فیروزکوه بازدید کرد و میزان خدماترسانی و برفروبی جادهها را موردبررسی قرارداد.
وی در این خصوص گفت: در حال حاضر مشکلی در تردد در محور هراز و دیگر محورهای شهرستان دماوند وجود ندارد.
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