استقلال برای جذب بازیکن وسواس داشته باشد/ فتحی حرف اشتباهی زد

خبرگزاری مهر- صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که برخی انتقاد می‌کنند حضور مجیدی در کادر فنی سرپوشی است برای کم کاری‌های مدیران باشگاه در جذب بازیکن گفت: هر کسی به نحوی این موضوع را تفسیر می‌کند و نظر شخصی اش را می‌دهد و نمی‌توان به کسی بابت این موضوع انتقاد کرد. الان زمانی است که آبی پوشان نیاز به جذب بازیکن برای تقویت دارند تا بتوانند حضوری قدرتمند در نیم فصل دوم لیگ برتر و شروع لیگ قهرمانان داشته باشند.

مرفاوی ادامه داد: مجیدی بازیکن محبوب و بزرگی برای استقلال بوده و امیدوارم بتواند برای کادر فنی هم فردی مفید باشد اما اعتقاد دارم وقتی تیمی از لحاظ بازیکن دچار کمبود است فرهاد مجیدی چه کاری می‌تواند انجام دهد، آیا باید خودش لباس عوض کرده و وارد زمین شود البته من به شخصه حضور او را در کادر فنی استقلال به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم این بازیکن محبوب استقلال روزی سرمربی آبی پوشان شود.

سرمربی سابق استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا با این شرایط امیدی به موفقیت آبی پوشان در نیم فصل دوم خواهید داشت یا خیر گفت: نمی‌توانیم ناامید باشیم، من همانند تمامی استقلالی‌ها دوست دارم این تیم در نیم فصل دوم موفق باشد، آبی پوشان در نیم فصل اول عملکرد ضعیفی داشتند، خوب شروع نکردند اما در پایان شرایط قابل قبولی داشتند اما امتیازات زیادی را از دست دادند.

وی تاکید کرد: اگر این تیم بتواند بازیکنان خوبی را جذب کند مطمئناً در نیم فصل دوم کیفیت بهتری خواهد داشت و می‌تواند یکی از امیدهای قهرمانی در لیگ باشد. البته به شرط آنکه بازیکنانی به استقلال بیایند که کیفیت بالایی داشته باشند نه مثل برخی‌ها که آمدند و بدون هیچ کیفیت و امتیازی تیم را ترک کرده و تنها جای چند بازیکن خوب را در نیم فصل اول اشغال کردند.

مرفاوی در ادامه گفت: اگر به دنبال جذب بازیکن خارجی هستیم باید بهترین‌ها را انتخاب کنیم، یادمان باشد هیچ تیمی در نیم فصل بازیکنان باکیفیت خود را به تیم دیگری نخواهد داد پس کار برای جذب بازیکن سخت است و باید دقت و وسواس زیادی به خرج داد.

سرمربی پیشین استقلال در خصوص انتقادهایی که این روزها از امیر حسین فتحی بابت اینکه گفته بود شفر پرافتخارترین مربی استقلال است گفت: با تمام احترامی که برای فتحی قائلم متاسفانه باید بگویم حرف اشتباهی زده است. افتخارات شفر کجاست، او تنها یک بار در جام حذفی آن هم با بهترین نفرات مقابل یک تیم لیگ یکی به قهرمانی دست پیدا کرده و این را نمی‌شود افتخار نامید.

وی خاطرنشان کرد: افتخارات استقلال از آن مردانی چون مرحوم پورحیدری، حجازی، رایکوف و امیر قلعه نویی است که قهرمانی‌های زیادی برای استقلال آوردند، با تمام مشکلات و بی پولی‌های این تیم ساختند اما عاشقانه برای موفقیت این تیم زحمت کشیدند.

مرفاوی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا برای لیگ هجدهم پیشنهادی از تیم‌های لیگ برتری داشته اید یا خیر، گفت: در ابتدای فصل که با استقلال خوزستان قرارداد بستم اما به دلیل مشکلاتی که این تیم داشت بعد از یک ماه کناره گیری کردم البته چند پیشنهاد هم از تیم‌های لیگ برتری داشتم که به دلیل اینکه شرایط شان مساعد نبود و می‌دانستم بعد از مدتی به مشکل برخواهیم خورد آنها را نپذیرفتم.