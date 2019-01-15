معرفی سودجویان پیش خرید انبوه و غیرقانونی مسکن مهر به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله طاهرخانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مسکن مهر پرند طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: آورده متقاضیان مسکن مهر باید تکمیل شود و متقاضیان مسکن مهر که تاکنون آورده خود را تکمیل نکرده اند تا پایان بهمن فرصت دارند با تکمیل سهم آورده از حذف یا جابجایی واحد مسکونی خود جلوگیری کنند .

این مسئول یکی از عوامل تاخیر در تحویل واحدهای مسکن مهر را تاخیر در پرداخت آورده توسط متقاضیان دانست و گفت: تکمیل آورده متقاضیان سبب تسریع در اجرای پروژه می شود.

وی ضمن تاکید بر دقت و جلوگیری از سود جویی افرادی که چند واحد مسکونی مهر را پیش خرید کرده اند، گفت: این افراد سودجو می بایست، شناسایی شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: هم اکنون افرادی در شهرهای جدید پرند و پردیس به طور انبوه و غیر قانونی چند واحد مسکن مهر را خریده اند.

طاهرخانی گفت: این افراد شناسایی شده اند و چنانچه با تکمیل سهم آورده خود با شرکت عمران همکاری نکنند، به زودی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد .