بارش برف در محورهای شمال و شمال غرب فارس آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های استان فارس در اطلاعیه‌ای به استناد اعلام وضعیت جوی اداره کل هواشناسی این استان، اعلام کرد که هم اینک در محورهای سپیدان به اقلید و سپیدان به یاسوج، در شمال غرب و شمال فارس شاهد بارش برف هستیم.

در اطلاعیه همچنین اعلام شده که بارش باران در محورهای مواصلاتی شهرستان‌های رستم، مرودشت، نورآباد، خرمبید، بوانات و دشت ارژن، ادامه دارد.

مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به باز بودن تمام مبادی ارتباطی در این استان، لزوم توجه رانندگان به نکات ایمنی برای تردد در محورهای برفگیر و همچنین به همراه داشتن تجهیزات ایمنی و لباس گرم، به هنگام عبور از این محورها را یادآور شده است.