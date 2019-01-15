  1. استانها
  2. فارس
۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

بارش برف در محورهای شمال و شمال غرب فارس آغاز شده است

بارش برف در محورهای شمال و شمال غرب فارس آغاز شده است

شیراز - مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به بارش برف و باران در برخی محورهای مواصلاتی این استان، بر لزوم توجه به نکات ایمنی از سوی رانندگان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های استان فارس در اطلاعیه‌ای به استناد اعلام وضعیت جوی اداره کل هواشناسی این استان، اعلام کرد که هم اینک در محورهای سپیدان به اقلید و سپیدان به یاسوج، در شمال غرب و شمال فارس شاهد بارش برف هستیم.

در اطلاعیه همچنین اعلام شده که بارش باران در محورهای مواصلاتی شهرستان‌های رستم، مرودشت، نورآباد، خرمبید، بوانات و دشت ارژن، ادامه دارد.

مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به باز بودن تمام مبادی ارتباطی در این استان، لزوم توجه رانندگان به نکات ایمنی برای تردد در محورهای برفگیر و همچنین به همراه داشتن تجهیزات ایمنی و لباس گرم، به هنگام عبور از این محورها را یادآور شده است.

کد مطلب 4513768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها