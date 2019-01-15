۳۵هزار میلیارد تومان هزینه سیگاری ها برای نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان رستمیان، در آستانه برگزاری همایش سیگار و سیاستگذاری سلامت محور، افزود: ۹۰ درصد از سرطانهای ریه به دلیل استعمال دخانیات به ویژه سیگار ایجاد میشود و ۲۵ درصد مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی نیز به دلیل مصرف سیگار است بیماریهای پوکی استخوان و خودایمنی نیز میتوانند ناشی از این مسئله باشند.
رئیس همایش سیگار و سیاستگذاری سلامت محور، با اشاره به اینکه استعمال سیگار جهش سلولی ایجاد میکند، گفت: پیشگیری از مصرف دخانیات امر ضروری به شمار میرود که با کاهش تقاضا و عرضه میتوان در این جهت اقدام کرد و کاهش تقاضا بخشی از آن از طریق آموزش و نصیحت ایجاد میشود.
معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادامه داد: در زمینه کاهش عرضه باید توجه داشت که دسترسی به سیگار باید آسان نباشد و متاسفانه اقدامات درستی در این زمینه در کشور توسط سیاستگذاران انجام نشده است.
وی افزود: کنوانسیون مبارزه با دخانیات ۱۲ سال پیش ایجاد شد و بر اساس آن عرضه دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و همچنین نزدیک مدارس نباید این عرضه انجام شود که متاسفانه بسیاری از قوانین این کنوانسیون در ایران رعایت نمیشود.
رستمیان گفت: ایرانیها سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه خرید سیگار و دخانیات میکنند که ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه برای درمان بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات است؛ بنابراین پیشگیری از این مساله امری ضروری به شمار میرود.
وی ضمن انتقاد از مالیات اندک و دخانیات، افزود: سودمندترین مالیات برای کالاهای آسیبرسان از جمله سیگار است و سازمان مدیریت، دولت و مجلس باید اقدامات جدی در این زمینه انجام دهند و مالیات را در این زمینه افزایش دهند.
معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهارداشت: درآمد مالیات اختصاصیافته بر دخانیات باید صرف افزایش فضای فیزیکی، پیشگیری از استعمال دخانیات و سلامت افراد به ویژه دانشآموزان باشد که ما در همایش سیگار و سیاستگذاریهای سلامت محور این موضوعات را به صورت کامل مطرح و مطالبه میکنیم.
وی با اشاره به اینکه کارخانههای تولید سیگار در کشور دو برابر شده است، گفت: طی ۱۰ سال گذشته مصرف توتون در کشور از ۲هزار تن به ۱۵ هزار تن رسیده و این مساله ضرورت قانونگذاری و پیشگیری از استعمال دخانیات را نشان میدهد.
همایش سیگار و سیاستگذاریهای سلامت محور، ۱۰ بهمن ۹۷ در سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.
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