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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۳

فرماندار دامغان:

۳ پروژه در دامغان افتتاح می‌شود/ بازگشایی مجدد استخر انقلاب

۳ پروژه در دامغان افتتاح می‌شود/ بازگشایی مجدد استخر انقلاب

دامغان- فرماندار دامغان با اشاره به افتتاح سه پروژه شهرستان با حضور استاندار سمنان گفت: استخر مجموعه انقلاب بعد از یک دوره تعمیرات مجدد بازگشایی می‌شود.

علی‌اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه استاندار سمنان هفته آینده به دامغان سفر می‌کند، ابراز داشت: در این سفر علاوه بر حضور در شورای اداری سه پروژه شامل استخر بازسازی‌شده گل‌ها و بهاران در مجموعه انقلاب، مجتمع آب‌رسانی الغدیر، مرکز خدمات جامع سلامت و اورژانس جاده‌ای شهر دیباج افتتاح خواهد شد.

وی بابیان اینکه استخر مجموعه انقلاب دامغان پس از یک دوره تعطیلی موردبازسازی اساسی ۹۰ درصدی قرار گرفت، اضافه کرد: برای تعمیر و بازسازی این مجموعه اعتباری بالغ‌بر ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار دامغان بابیان اینکه مجتمع آب‌رسانی الغدیر در منطقه جنوبی این شهرستان افتتاح خواهد شد، ابراز داشت: با افتتاح این مجتمع ۱۱ روستا با جمعیتی بالغ‌بر یک هزار و ۵۰۰ نفر معادل ۴۵۰ خانوار از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند خواهند شد.

مجد بابیان اینکه اعتبار این پروژه معادل ۱۶ میلیارد ریال است، تصریح کرد: این مبلغ برای ساخت مخزن بتنی، تجهیز و نصب ایستگاه پمپاژ، اصلاح و بازسازی مخزن ذخیره فلزی، حصار کشی و محوطه‌سازی مجتمع، نصب سیستم حفاظتی و غیره هزینه شده است.

وی اضافه کرد: مرکز خدمات جامع سلامت و اورژانس جاده‌ای شهر دیباج نیز بااعتباری بالغ‌بر ۱۰ میلیارد ریال آماده افتتاح است که با خرید تجهیزات اداری و پزشکی آن آماده بهره‌برداری خواهد بود.

کد مطلب 4513877

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