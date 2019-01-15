علی‌اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه استاندار سمنان هفته آینده به دامغان سفر می‌کند، ابراز داشت: در این سفر علاوه بر حضور در شورای اداری سه پروژه شامل استخر بازسازی‌شده گل‌ها و بهاران در مجموعه انقلاب، مجتمع آب‌رسانی الغدیر، مرکز خدمات جامع سلامت و اورژانس جاده‌ای شهر دیباج افتتاح خواهد شد.

وی بابیان اینکه استخر مجموعه انقلاب دامغان پس از یک دوره تعطیلی موردبازسازی اساسی ۹۰ درصدی قرار گرفت، اضافه کرد: برای تعمیر و بازسازی این مجموعه اعتباری بالغ‌بر ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار دامغان بابیان اینکه مجتمع آب‌رسانی الغدیر در منطقه جنوبی این شهرستان افتتاح خواهد شد، ابراز داشت: با افتتاح این مجتمع ۱۱ روستا با جمعیتی بالغ‌بر یک هزار و ۵۰۰ نفر معادل ۴۵۰ خانوار از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند خواهند شد.

مجد بابیان اینکه اعتبار این پروژه معادل ۱۶ میلیارد ریال است، تصریح کرد: این مبلغ برای ساخت مخزن بتنی، تجهیز و نصب ایستگاه پمپاژ، اصلاح و بازسازی مخزن ذخیره فلزی، حصار کشی و محوطه‌سازی مجتمع، نصب سیستم حفاظتی و غیره هزینه شده است.

وی اضافه کرد: مرکز خدمات جامع سلامت و اورژانس جاده‌ای شهر دیباج نیز بااعتباری بالغ‌بر ۱۰ میلیارد ریال آماده افتتاح است که با خرید تجهیزات اداری و پزشکی آن آماده بهره‌برداری خواهد بود.