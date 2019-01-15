تعطیلی غرفه عرضه کننده گوشت یک فروشگاه بزرگ در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی همدانف علیرضا حسن پور گفت: تعزیرات حکومتی همدان حکم تعطیلی یک ماهه غرفه عرضه کننده گوشت یک فروشگاه بزرگ در همدان را صادرکرد.

حسن‌پور اظهارکرد: این فروشگاه به اتهام گرانفروشی گوشت گوسفندی و عدم نصب نرخ نامه علاوه بر جریمه نقدی به مدت یک ماه تعطیل شد.

وی تصریح کرد : باتوجه به شکایات مردمی و عدم توجه یکی از فروشگاه های بزرگ همدان به رعایت نرخ اعلامی بلافاصله گشت ویژه تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام و باتوجه به تکرار تخلفات گرانفروشی و عدم نصب نرخ نامه، به موجب حکم شعبه پنجم تعزیرات حکومتی همدان غرفه قصابی این فروشگاه علاوه برجریمه نقدی به پرداخت مبلغ ۶ میلیون و ۹۶۰ هزارریال به یک ماه تعطیلی محکوم شد.

حسن‌پور تأکید کرد: از مردم بابت ارسال گزارش و همکاری با تعزیرات قدردانی می کنیم و تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را ازطریق تلفن ۳۲۵۲۳۴۴۲ اداره کل و تلفن ۱۲۴ صنعت، معدن وتجارت وتارنمای t۱۳۵.ir اعلام کنند.