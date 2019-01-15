پیشگیری از مرگ و میر کودکان در ایلام نیازمند فرهنگ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه شنبه در نشست شورای راهبردی جمعیت استان ایلام اظهار داشت: بر اساس آمار مرگ و میر کودکان به دلیل ناهنجاری جسمی و تصادفات است که این امر زنگ خطری برای خانواده ها است تا بیشتر مراقب کودکان خود باشند.

وی تاکید کرد: جمعیت یکی از راهبردهای اصلی توسعه است و به همین منظور نیاز به کیفی سازی جمعیت استان و کشور داریم.

وی ادامه داد: آموزش، دانش، مهارت، تخصص، توانایی و بهداشت و درمان و مواد غذایی از جمله پارامترهای کیفیت جمعیت است که نیاز است به آنها توجه شود.

نوذری گفت: بحث کنوانسیون کودک یک سری ملزومات وجود دارد و ما بخش زیادی از این پارامترها را در مباحث فرهنگی می توانیم اجرا کنیم.

وی در خصوص پیشگیری از مرگ و میر کودکان در استان افزود: ما در مرگ ومیر کودکان باید فرهنگ سازی کنیم و آموزش های لازم را به خانواده ها ارایه دهیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام گفت: توجه جدی خانواده ها برای حفاظت و مراقبت از کودکان در برابر سوانح و تصادفات نقش بسیار مهمی در کاهش مرگ و میر کودکان دارد.

وی افزود: در بحث همکاری های درون بخشی نیازمند همکاری بسیای از دستگاه ها هستیم و دنهادهای مرتبط در بحث خانواده و کودکان باید فعالیت بیشتری برای مهرت آموزی و آگاهی بخشی آنان انجام دهند.

وی، اطلاع رسانی دقیق و صحیح از صدا و سیما، پایگاه های سلامت و آموزش و پرورش را در فرهنگ سازی کاهش مرگ و میر کودکان موثر برشمرد.