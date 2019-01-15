به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در مراسم پنجمین دوره «جایزه یحیی» ضمن بزرگداشت یاد ۱۲۳ شهید محیطبان گفت: محیطبانها اقشار بسیار زحمتکش و گمنام و مظلومند که از آنچه باید برخوردار باشند چه در حوزه معیشت و چه در حوزههای دیگر برخوردار نیستند.
سرهنگ جمشید محبتخانی افزود: محیطبان بازوی اجرایی سازمان محیط زیست است. از نظر کمیت پنجاه درصد نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست محیطبانان ما هستند. از حدود ۷ هزار نفر نیروی سازمان، سه هزار و چهارصد نفر محیطبانان هستند.
وی ادامه داد: بیشترین مظلومیت محیطبانان استفاده لشکری از آنان است. اما نگاه استخدامی و پرداخت به آنان کارمند دولت است. به خاطر کمبود نیروی انسانی تنها حدود ۴۸ درصد چارت سازمانی ما تأمین شده است. اینها دغدغههایی بود که در بدو ورود به یگان دیدیم.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: پاسگاهی که من در بدو خدمت در یک روستا دیدم امکاناتش بهتر از یگان حفاظت محیط زیست کل کشور بود. بازداشتگاههای ما در ناجا از یگان حفاظت محیط زیست بهتر بود.
محبتخانی اعلام کرد: اولویت اول رئیس سازمان به گفته خودشان محیطبان است. موضوع دیگر بحث بیمه این عزیزان است. در خیلی از درگیریهای محیطبانان که وظیفه قانونی خود را انجام داده دیه را باید از جیب خود بدهد.
وی تصریح کرد: تا کنون ریالی اعتبار مستقل برای یگان حفاظت محیط زیست نداشتیم. امسال بودجه مستقل داریم و از امسال با توافقی که با بیمهها کردیم محیطبانان از کلیه بیمهها همچون نیروهای نظامی و انتظامی دیگر برخوردار خواهند شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: ما نیاز به یک بازوی اجرایی در سازمان محیط زیست داریم که باید اختیارات داشته باشند تا بتوانند با استفاده از قوانین و اختیارات پاسداران آب و هوا و خاک کشور باشند تا حیات ما و جانداران دیگر به خطر نیافتد نه این که تنها به عنوان شکاربان تعریف شده باشند.
محبتخانی تأکید کرد: امیدواریم روزی برسد که محیطبان ما نه صرفاً یک شکاربان، که به معنای کامل محیطبان باشد.
وی افزود: حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور ما به عنوان اراضی حفاظت شده تعریف شده است. در همه مناطق میگویند وضعیت خوب نیست. آیا باید همه مسائل را با محیطبانان حفظ کنیم؟ آیا اگر محیطبانان را در بهترین شرایط قرار بدهیم همه این مساحت حفظ خواهد شد؟ امیدواریم شرایطی را شاهد باشیم که همه مردم ما محیطبان باشند.
جایزه یحیی یک جایزه مردمی است و دو هنرمند ایرانی از اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی پریدخت مشکزاد و همسرش مجتبی رمزی، بنیانگذار آن هستند. محل دبیرخانه این جایزه در انجمن مردم نهاد یوزپلنگ ایرانی قرار دارد.
برگزیدگان جایزه از میان محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست کشور که جهت شرکت درجایزه اقدام کرده اند، انتخاب میشوند. این جایزه به صورت سالانه برگزار میشود و گزینش بر اساس عملکرد محیط بانان در بازه زمانی یک سال انجام میگیرد.
به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره محیط بان شهید (یحیی شاه کوه محلی) و معنی حیات بخش اسم یحیی این مراسم «جایزه یحیی» نامگذاری شد و هدف اصلی آن تجلیل از محیط بانانی است که تلاش های چشمگیری در زمینه حفاظت از عرصه های تنوع زیستی در حوزه های محل خدمت خود داشته اند.
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