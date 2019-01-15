باند سه نفره سارقان منزل در شهر یاسوج شناسایی و منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بالش زر افزود: درپی دریافت خبری مبنی بر وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهر یاسوج پس از هماهنگی با مرجع قضائی موضوع به صورت ویژه در دستور کار چند تیم از مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان داشت: در تحقیقات مأموران سه نفر سارق سوار بر یک دستگاه خودروی زانتیای پلاک مخدوش در شهر یاسوج شناسایی و در یک عملیات تعقیب و گریز هر سه نفر دستگیر شدند.

بالش زر با اشاره به اینکه خودروی زانتیای توقیفی دارای سابقه سرقت از شهرستان کازرون است، تصریح کرد: این افراد به ۳۵ فقره سرقت منزل در سطح شهر یاسوج اعتراف کردند.