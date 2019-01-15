  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۱۳

رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد:

باند سه نفره سارقان منزل در شهر یاسوج شناسایی و منهدم شد

باند سه نفره سارقان منزل در شهر یاسوج شناسایی و منهدم شد

یاسوج- رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد گفت: باند سه نفره سارقان منزل در شهر یاسوج با ۳۵ فقره سرقت شناسایی و منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بالش زر افزود: درپی دریافت خبری مبنی بر وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهر یاسوج پس از هماهنگی با مرجع قضائی موضوع به صورت ویژه در دستور کار چند تیم از مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان داشت: در تحقیقات مأموران سه نفر سارق سوار بر یک دستگاه خودروی زانتیای پلاک مخدوش در شهر یاسوج شناسایی و در یک عملیات تعقیب و گریز هر سه نفر دستگیر شدند.

بالش زر با اشاره به اینکه خودروی زانتیای توقیفی دارای سابقه سرقت از شهرستان کازرون است، تصریح کرد: این افراد به ۳۵ فقره سرقت منزل در سطح شهر یاسوج اعتراف کردند.

کد مطلب 4514269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها