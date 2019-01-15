بازداشت خبرنگاران سودانی در جریان ادامه اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعتراضات ضد دولتی در سودان که از حدود یک ماه گذشته آغاز شده، همچنان در خیابان‌های خارطوم و دیگر شهرها ادامه دارد.

گفته شده در تازه‌ترین تحولات پیرامون این اعتراضات، دستگاه امنیتی سودان ۲۸ خبرنگار را بازداشت کرده است.

خبرنگاران بازداشتی قصد داشتند در مقابل مقر اداره رسانه‌ای دستگاه امنیت و اطلاعات اعتراض خود را نسبت به سانسور امنیتی، ممانعت از چاپ و مصادره مکرر روزنامه «الجریده» اعلام کنند که توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند.

روز گذشته عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان، در جمع مردم در نایلا، مرکز ایالت دارفور جنوبی اعلام کرده بود که اعتراضات چند وقت اخیر این کشور سبب نخواهد شد که دولت تغییر کند.

عمر البشیر در این سخنان افزود: تنها یک راه برای رسیدن به قدرت در سودان وجود دارد و آن از طریق صندوق‌های رای‌گیری است. مردم سودان در سال ۲۰۲۰ تصمیم خواهند گرفت که چه کسی بر آنها حکومت کند.

اعتراضات سودان در ابتدا علیه وضعیت اقتصادی و گرانی در این کشور آغاز شد، اما خیلی زود رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان حال خواستار کناره‌گیری و استعفای عمرالبشیر پس از سی سال حضور در قدرت هستند.