نتایج حسابرسی دانشگاه آزاد/ عملکرد برخی واحدها ابهام دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیست و یکمین جلسه هیئت امنا مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی روز سه شنبه ۲۵ دی ماه به ریاست علی اکبر ولایتی و با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی ابعاد سانحه مصیبت بار واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات، درباره روش های پیشگیری از حوادث مشابه و ضرورت ایمن سازی مراکز آموزشی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه این جلسه، اعضا در خصوص نتایج گزارش حسابرسی مفید راهبر از دانشگاه آزاد اسلامی از سال های منتهی به ۱۳۹۵ جمع بندی و تصمیم گیری کردند.

بر اساس گزارش «مفید راهبر» عملکرد برخی از واحدها و مراکز دانشگاهی تا سال منتهی به ۱۳۹۵ مشروط و برخی واحدها و مراکز دیگر به دلیل کثرت ابهامات و اشکالات مالی و اداری امکان ارایه گزارش در چارچوب ضوابط رسمی حسابرسی وجود ندارد.

بر اساس مصوبات این جلسه همچنین مقرر شد در موارد مشروط، واحدها و مراکز دانشگاهی مربوطه ظرف مدت زمان مشخصی ضمن رفع ابهامات و اشکالات، نقطه نظرات و دستورالعمل های حسابرسی را اعمال کرده و در مواردی هم که به دلیل کثرت ابهامات و اشکالات حسابرسی، امکان ارائه گزارش وجود ندارد، ضمن مشخص شدن کلیه موارد در واحدها و مراکز دانشگاهی مربوطه، باید مسئولین وقت درباره ابهامات پاسخگو باشند.

همچنین در این جلسه مقرر شد بر اساس مصوبه هیات امنا در صورت عدم پاسخگویی مسئولین وقت و اثبات وقوع تخلف، ضمن تکمیل پرونده، این موارد به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع داده شود.

هیئت امنا در این جلسه مصوب کرد موسسه حسابرسی مفید راهبر همچنان به عنوان حسابرس مستقل از طرف هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به حسابرسی از واحدها و مراکز دانشگاهی در سالهای مالی ۹۶ و ۹۷ ادامه دهد.