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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۶

فرماندار پردیس:

راه اندازی مترو تهران- پردیس مطالبه اصلی مردم این شهرستان است

راه اندازی مترو تهران- پردیس مطالبه اصلی مردم این شهرستان است

پردیس- فرماندار پردیس گفت: راه اندازی مترو تهران- پردیس مطالبه اصلی مردم این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله حقیقی صبح چهارشنبه در شورای اداری پردیس که با حضور محمدرضا عارف، رییس مجمع نمایندگان استان تهران، شکرالله حسن بیگی معاون استاندار تهران و جمع دیگری از نمایندگان مجلس برگزار شد، طی سخنانی گفت: پردیس شهرستان جدیدی است، که قریب به ۹۰ هزار واحد مسکونی مهر دارد، که بخش از آن ساخته شده و بخشی نیز در حال ساخت بوده و هنوز تحویل نشده است.

وی گفت: با توجه به این که پردیس در ۱۰ کیلومتری تهران قرار دارد، توجه و عدم توجه به این شهرستان هم فرصت و هم تهدید می تواند باشد، مشکن مهر پردیس برای تکمیل نیازمند اعتبارات زیادی است، که این امر توجه ویژه نمایندگان مجلس را می طلبد.

فرماندار پردیس گفت: برای تحویل واحدهای مسکن مهر نیازمند تامین اعتبارات و توجه و نگاه ویژه ای در بودجه ۹۸ هستیم.

حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود بحث آسیب های اجتماعی را با توجه به مهاجرپذیری پردیس بسیار مهم قلمداد کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولین بالادستی و نمایندگان مجلس شد.

وی همچنین راه اندازی مترو تهران- پردیس را نیاز اصلی مردم این شهرستان دانست و گفت: متاسفانه شهرستان پردیس فاقد بیمارستانی مناسب و یا درمانگاه جهت ارائه خدمات درمانی در خور به مردم است.

نماینده عالی دولت در پردیس همچنین گفت: ۱۰ هزار واحد تولیدی صنفی در پردیس داریم، که به علت مشکلات محیط زیستی دچار مشکل هستند.

وی وجود بافت فرسوده در بومهن را از دیگر چالش های شهرستان پردیس دانست و گفت: بومهن شهری قدیمی و دارای بافت فرسوده است و نیازمند اعتبارات ویژه برای نوسازی و بازآفرینی است.

حقیقی ادامه آزادراه تهران- پردیس و نیز توجه به مشکلات شهر جاجرود را از دیگر مطالبات مردم این شهرستان دانست.

کد مطلب 4514460

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